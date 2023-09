Elon Musk et Larry Ellison, deux noms emblématiques du monde de la technologie et des affaires, ont récemment fait la une des journaux pour une histoire plutôt inhabituelle. Il semblerait qu'Elon Musk ait apporté son aide à son ami de longue date, Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, en réinitialisant son mot de passe Twitter lorsque ce dernier l'a oublié. Cette anecdote intrigante a été révélée dans un extrait de la biographie à venir d'Elon Musk, écrite par Walter Isaacson et publiée par le Wall Street Journal.

La relation entre Elon Musk et Larry Ellison est bien établie depuis de nombreuses années. Ellison est un investisseur dans la société de médias sociaux de Musk, autrefois connue sous le nom de Twitter et maintenant rebaptisée X. Leur amitié a été mise en lumière lorsque Musk aurait personnellement contribué à la réinitialisation du mot de passe Twitter d'Ellison, tout cela après l'engagement d'Ellison à investir dans le projet de rachat de Twitter par Musk. Selon l'extrait du livre d'Isaacson, Ellison n'avait pas tweeté depuis 2012, mais il considère toujours la plateforme comme un élément essentiel pour la démocratie.

C'est pourquoi il a décidé d'investir massivement dans le projet de rachat de Twitter par Musk, mettant sur la table un montant impressionnant de 1 milliard de dollars pour soutenir l'acquisition de l'entreprise, qui s'élevait à 44 milliards de dollars. Ellison a partagé sa conviction quant à l'importance de Twitter en tant que service d'information en temps réel. Il a souligné qu'il n'existait rien de similaire et que cela jouait un rôle crucial dans une démocratie. Cette perspective a renforcé sa détermination à participer financièrement au projet.

Malgré cette histoire d'entraide entre amis, il convient de noter que la relation entre Ellison et Musk n'a pas été sans heurts sur le plan professionnel. Musk, en tant que dirigeant de X, aurait refusé de payer certaines dépenses à des entreprises tierces, notamment Oracle, Google et Amazon, pour des services tels que le cloud et les locations de bureaux. Cependant, en dépit de ces différends financiers, l'amitié entre les deux hommes semble demeurer intacte. Ellison a été un fervent soutien de Musk tout au long de sa carrière, ayant même siégé au conseil d'administration de Tesla, une entreprise cofondée par Musk.