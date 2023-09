L'Afrique subsaharienne est sur le point de connaître une transformation majeure avec la mise en service imminente de la raffinerie Dangote. Conçu par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, ce projet monumental ambitionne de rendre le Nigeria auto-suffisant en carburant et d'exporter l'excédent à l'étranger. Mais que représente réellement cette raffinerie pour le Nigeria et la région? D'une capacité totale prévue de 650 000 b/j, cette raffinerie a le potentiel de satisfaire entièrement la demande intérieure en carburant du Nigeria, le plus grand producteur africain.

À l'heure actuelle, malgré sa position de leader en matière de production pétrolière, le Nigeria importe tous ses produits raffinés. Cette dépendance a entraîné une érosion de ses réserves de devises étrangères et a été source de nombreux débats économiques. Avec la mise en service de cette raffinerie, non seulement la dépendance aux importations pourrait être réduite, mais le Nigeria pourrait également devenir un exportateur net de produits raffinés.

Mais le chemin vers la réalisation de ce projet pharaonique n'a pas été sans embûches. Depuis sa proposition en 2013, la raffinerie a connu une série de complications, de retards et de défis logistiques. La nécessité de construire un port pour recevoir du matériel lourd, l'élévation du terrain pour prévenir l'inondation par la montée des eaux, et d'autres défis tels que la sécurisation contre le vol ont été des obstacles majeurs. Malgré tout, ces retards ont permis d'augmenter la capacité de la raffinerie et d'améliorer l'efficacité de sa conception.

Outre le marché nigérian, Dangote envisage d'exporter une grande partie de sa production vers d'autres marchés africains, les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Europe. Cela pourrait non seulement renforcer la position du Nigeria en tant que leader énergétique en Afrique, mais aussi améliorer son empreinte commerciale sur la scène internationale. La raffinerie Dangote est sans aucun doute un projet qui pourrait changer la donne pour le Nigeria et l'Afrique subsaharienne.

Le programme de mise en fonctionnement

La raffinerie Dangote, attendue avec impatience, est sur le point de démarrer ses opérations avec la réception de ses premières cargaisons de brut dans les deux semaines à venir. Supervisée par Devakumar Edwin du groupe Dangote, la raffinerie débutera sa production par la mise en ligne de 350 000 à 370 000 barils par jour de diesel et de carburant pour avions dès octobre, avec une montée progressive de sa capacité à 650 000 barils par jour.

Bien que des retards aient marqué la réalisation de ce projet monumental depuis son annonce en 2013, il est prévu qu'il atteigne sa pleine capacité opérationnelle d'ici mi-2025, selon les analystes de S&P Global. Avec la mise en marche progressive de ses unités de production, cette raffinerie représente une avancée significative vers l'autosuffisance énergétique du Nigeria et aura un impact notable sur l'équilibre énergétique de l'Afrique subsaharienne.