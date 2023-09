Le samedi 9 septembre, le régime militaire du Niger, qui s'est emparé du pouvoir après un coup d'État, a directement ciblé la France, alléguant que Paris planifiait une intervention militaire dans le pays. Selon les déclarations du colonel major Amadou Abdramane, Paris intensifie sa présence militaire dans divers pays de la CEDEAO, en prévision d'une attaque potentielle contre le Niger, en collaboration avec cette organisation régionale. Cette affirmation repose sur l'observation récente du déploiement de forces françaises dans la région selon les militaires.

« Deux aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d’Ivoire... deux hélicoptères multirôles type Super Puma... une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin ». Qui plus est, d’importants mouvements d'avions cargos ont été notés, déposant de grandes quantités de matériel et d'équipement militaires au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin. Les autorités militaires nigériennes qu'elles signalent considèrent ces manœuvres comme la préparation d'une offensive contre leur nation.

Une annonce récente des USA

Par ailleurs, après le coup d’État au Niger fin juillet, les États-Unis ont récemment opéré un "repositionnement par mesure de précaution" de leur personnel militaire. Les troupes américaines ont été déplacées de la base aérienne 101 de Niamey vers la base aérienne 201 d'Agadez, plus au nord du pays. Malgré ce mouvement, Sabrina Singh, porte-parole du département de la Défense américaine, a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune menace immédiate et a catégoriquement nié tout lien avec les actions militaires françaises au Niger.

Les tensions sont palpables dans la région, avec les putschistes nigériens ayant remis en question les accords de défense qui liaient leur pays à la France, appelant au retrait des troupes françaises. Les USA mettent depuis le début l'accent sur une résolution diplomatique, même si la France se dit prête à soutenir une offensive armée de la CEDEAO. Récemment, des informations suggèrent que la France pourrait envisager de repositionner une partie de ses troupes, possiblement au Tchad.