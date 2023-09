Suite à la crise du COVID-19, l'industrie aéronautique a connu des bouleversements majeurs, entraînant des réductions de capacité, des faillites et des changements structurels dans les opérations de nombreuses compagnies aériennes. En conséquence, de nombreux vols ont été réduits ou supprimés, et la demande refoulée a engendré une augmentation des prix des billets d'avion. Face à cette hausse des tarifs, couplée à une incertitude économique, de nombreux voyageurs ont cherché des moyens innovants pour réduire leurs frais de déplacement. Des astuces comme le skiplagging, bien que controversées, sont devenues plus populaires à mesure que les individus tentent de naviguer dans ce paysage aérien en mutation et cherchent des façons d'optimiser leur budget voyage.

Les voyageurs ont leurs propres astuces et secrets pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. L'une de ces astuces, connue sous le nom de "skiplagging" ou "hidden city ticketing", est une stratégie que certains voyageurs utilisent pour obtenir des billets d'avion à moindre coût. Mais comme toute stratégie, elle présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Comment ça marche ?

Le skiplagging consiste à acheter un billet d'avion pour une destination finale, mais à descendre à une escale intermédiaire sans prendre le vol suivant. Par exemple, si un voyageur souhaite se rendre de la ville A à la ville B, mais trouve que le billet direct est trop cher, il peut découvrir qu'un billet de la ville A à la ville C (avec une escale à B) est moins cher. Il achètera donc ce billet et quittera l'aéroport à l'escale B, sans prendre la suite du voyage vers la ville C.

Avantages du skiplagging

L'avantage le plus évident du skiplagging est l'économie financière. Dans certains cas, cela peut permettre d'économiser une somme considérable, rendant le voyage plus abordable pour de nombreux voyageurs. En outre, dans un secteur où les prix des billets peuvent sembler arbitraires et élevés, cela peut donner aux voyageurs le sentiment de reprendre le contrôle et de jouer avec le système.

Inconvénients et risques

Cependant, cette pratique n'est pas sans risques. Les compagnies aériennes n'apprécient guère le skiplagging. Elles peuvent pénaliser les voyageurs en annulant le reste de leur itinéraire ou en confisquant les points de fidélité accumulés. De plus, un voyageur ne peut pas enregistrer de bagages, car ils seraient envoyés à la destination finale. Si un voyageur utilise régulièrement cette technique, il risque également de se voir interdire de voler avec certaines compagnies aériennes.

Le skiplagging est une astuce séduisante pour ceux qui cherchent à économiser sur les billets d'avion. Cependant, avant de l'utiliser, il est essentiel de peser soigneusement les avantages potentiels face aux risques encourus. Pour certains, les économies valent la peine, mais pour d'autres, la tranquillité d'esprit d'un voyage direct et sans complications est inestimable.