Les relations internationales sont constamment mises à l'épreuve par des développements politiques et militaires, et la récente décision des États-Unis de Joe Biden de transférer une aide militaire à Taiwan d'un montant significatif de 80 millions de dollars n'a pas échappé à l'attention du monde. Cette initiative, approuvée par le Département d'État américain, marque une première dans l'histoire des relations entre les États-Unis et Taiwan, suscitant des réactions mitigées dans l'empire du milieu.

Ce transfert de fonds, destiné à renforcer les capacités d'autodéfense de Taiwan, s'inscrit dans le cadre du programme de financement militaire étranger (FMF) du département américain. Bien que les détails exacts du programme militaire restent confidentiels, il est envisagé que cela puisse inclure un éventail de systèmes de défense aérienne et côtière, ainsi que du soutien à la formation des forces armées taïwanaises. L'annonce de cette décision a immédiatement suscité des critiques et des préoccupations de la part de la République populaire de Chine, qui considère Taiwan comme faisant partie intégrante de son territoire.

Pékin a, à maintes reprises, exprimé son opposition catégorique à toute aide militaire américaine à Taiwan. Le gouvernement chinois a exhorté Washington à cesser d'accroître les tensions dans le détroit de Taiwan et à cesser de fournir des armes à Taipei. Pour la Chine, cette démarche américaine est perçue comme une violation flagrante du "principe d'une seule Chine," un principe qui a été au cœur des relations sino-américaines depuis des décennies. Selon Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cette décision "viole gravement le principe d'une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains".

Cette position est en cohérence avec la ligne politique de Pékin, qui insiste sur le fait que Taiwan fait partie intégrante de son territoire et qu'elle entend utiliser tous les moyens nécessaires pour ramener l'île sous son autorité, y compris le recours à la force si nécessaire. L'administration américaine, quant à elle, soutient que ce transfert d'aide militaire à Taiwan vise à renforcer la capacité de l'île à se défendre contre toute menace potentielle, mais elle maintient officiellement sa politique d'une "Chine unique" en ne reconnaissant pas officiellement Taiwan comme un État indépendant.

Cette escalade des tensions dans le détroit de Taiwan est préoccupante. Les États-Unis continuent de maintenir des relations diplomatiques avec Taiwan, malgré leur reconnaissance du principe d'une "seule Chine". Une position qui n'est pas du goût des autorités de l'empire du Milieu. Cette situation complexe continue d'être un point de friction majeur dans les relations internationales, avec des répercussions potentielles sur la paix et la stabilité dans la région.