La Ligue africaine de football (AFL), née de la collaboration entre la Confédération africaine de football (Caf) et la Fédération internationale de football associations (FIFA) dans le but de mettre en lumière le talent qui règne au sein des meilleurs clubs africains, sera disputée du 20 octobre au 11 novembre 2023. Huit équipes à savoir Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Al Ahly FC (Égypte), Wydad Athletic Club (Maroc), Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud), TP Mazembe (République Démocratique du Congo), Simba Sports Club (Tanzanie), Atlético Petróleos de Luanda (Angola) et Enyimba FC (Nigeria) sont retenues par les organisateurs pour prendre part au tirage au sort.

A l’issue du tirage au sort effectué le vendredi 2 septembre 2023 au Caire en Egypte, le Simba SC de Tanzanie recevra le 20 octobre 2023 Al Ahly lors du match aller du premier quart de finale et le 24 octobre 2023 c’est le tour de Al Ahly d’accueillir Simba pour le match retour. Le Tout Puissant Mazembe de la RD Congo de son côté affrontera 'Espérance de la Tunisie pour le deuxième quart de finale aller, le 21 octobre 2023 et pour le match retour, le TP Mazembe sera l’hôte de l’Espérance de Tunis le 25 octobre 2023.

Quant à Enyimba du Nigéria, il croisera les crampons avec Wydad Casablanca du Maroc le 22 octobre 2023 pour la manche aller et pour la manche retour c’est le tour de Wydad Casablanca de recevoir Enyimba le 25 octobre 2023. Petro du Luanda d’Angola pour sa part va défier Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud le 21 octobre 2023 pour le match aller et pour le match retour Mamelodi Sundowns accueillera Petro du Lunda le 24 octobre 2023. Il faut signaler que la finale de la première édition de la Ligue africaine de football aura lieu en novembre prochain.

Calendrier complet de la compétition :

Quart de finale 1er

20 octobre : Simba contre Al-Ahly

24 octobre : Al-Ahly contre Simba

Quart de finale 2

21 octobre : TP Mazembe contre Espérance.

25 octobre : Espérance contre TP Mazembe.

Quart de finale 3 :

22 octobre : Enyimba contre Waydad Casablanca.

25 octobre : Waydad contre Enyimba.

Quart de finale 4 :

21 octobre : Petro Atletico du Luanda contre Mamelodi Sundowns.

24 octobre : Mamelodi Sundowns contre Petro Atletico du Luanda.

29 octobre et 1er novembre demi-finale 1 et demi-finale 2.

5 novembre et 11 novembre -Finales 1 et 2.