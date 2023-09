Le 1er congrès ordinaire du parti du Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin (Moele-Bénin) s'est tenu le samedi 02 septembre 2023 au Palais des congrès à Cotonou, marquant ainsi un moment crucial dans l'agenda politique du pays. Cet événement a rassemblé les représentants des différents partis politiques, parmi lesquels se trouvait le parti "Les Démocrates", qui occupe une place significative dans l'opposition béninoise. Lors de cette réunion politique d'envergure, le représentant des "Démocrates" a exprimé une demande majeure au parti Moele-Bénin. Le premier responsable du parti a répondu à cette demande en invitant le parti à "avoir la méthode".

Jacques Ayadji, président du parti Moele-Bénin, a répondu à la demande du représentant du parti Les Démocrates lors du premier congrès ordinaire de son parti ce 2 Septembre 2023. Jacques Ayadji a appelé le parti Les Démocrates a changé de posture pour peut-être avoir le résultat qu'il souhaite. « J'ai l'impression que vous posez des actes exprès pour ne pas avoir des résultats que vous escomptez. Nous avons besoin d'une loi d'amnistie», a regretté le président du parti Moele-Bénin Jacques Ayadji.

Il a souligné que la manière dont la demande a été formulée était essentielle. Selon lui, une demande aussi cruciale que celle de l'amnistie exige une certaine approche. M. Ayadji a noté que bien que la loi d'amnistie soit une nécessité, le nombre de députés du parti "Les démocrates" à l'Assemblée nationale ne suffit pas pour l'obtenir. "Vous n'avez pas le nombre à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir cette loi d'amnistie. Si on n'a pas ce nombre on a l'humilité, on a la démarche pour donner la main (...) mais vous les insultez. Ça ne marchera pas", a insisté Jacques Ayadji qui a invité le parti Les Démocrates à tendre la main aux autres partis.

Rappelant que nous sommes sur un terrain politique, Jacques Ayadji a laissé entendre que la loi d'amnistie ne peut être obtenue dans les conditions actuelles. "La manière dont vous le demandez, aucune chapelle politique sérieuse ne peut vous la concéder", a affirmé Jacques Ayadji. Pour rappel, au cours du 1er congrès ordinaire du parti Moele-Bénin, le représentant du parti de l'opposition a invité le parti Moele Bénin à inclure dans ses résolutions à la fin des travaux la demande d'une loi d'amnistie pour la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques et à se rallier à lui ("Les démocrates" Ndlr), pour ne pas subir le même sort lors des dernières élections