L'économie russe a fait preuve d'une résilience inattendue en cette période de guerre. Confrontée à des sanctions occidentales, elle semble non seulement résister, mais également prospérer à un rythme plus rapide que certaines économies européennes. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) relayée par l'AFP, a récemment révisé ses prévisions, s'attendant maintenant à une croissance du PIB russe de 1,5% cette année, surpassant ainsi les anticipations pour la zone euro. Au cœur de cette dynamique, le secteur pétrolier russe joue un rôle crucial.

En effet, la montée des prix du pétrole a été un facteur déterminant dans la vigueur économique de la Russie. Nonobstant le plafonnement des prix imposé par les Occidentaux, Moscou a su tirer parti de cette ressource en explorant de nouveaux marchés, principalement en Chine et en Inde. Ce réalignement stratégique démontre la capacité de la Russie à s'adapter et à contrer les obstacles économiques.

Des revenus au sommet malgré les mesures occidentales

Malgré les tentatives des États-Unis et de leurs alliés pour entraver le financement de la Russie, avec le conflit ukrainien, les revenus pétroliers russes ont atteint des sommets. L'Agence internationale de l'énergie a révélé que le brut russe s'échangeait bien au-delà du seuil fixé par le G-7. Ces performances ont non seulement renforcé l'économie russe, mais ont également permis de financer ses opérations militaires.

Sur le plan international, la capacité de la Russie à contourner les sanctions occidentales n'est pas passée inaperçue. Les médias, dont le Wall Street Journal, ont souligné la façon dont le Kremlin s'est adapté aux restrictions, notamment dans le contexte tendu du marché pétrolier. L'efficacité de la Russie à surmonter ces défis a été mise en évidence, montrant la résilience et la persévérance de son économie.

Des alliés qui ne craignent pas l'occident

L'engagement continu de pays comme la Chine et l'Inde envers la Russie constitue un soutien crucial. Malgré l'intensification des sanctions par de nombreux pays occidentaux à la suite de l'intervention russe en Ukraine, ces nations ont maintenu et même renforcé leurs liens commerciaux avec Moscou. Les chiffres des douanes chinoises témoignent de l'approfondissement de cette relation, avec une nette augmentation des importations de pétrole russe. La résilience économique de la Russie face aux sanctions occidentales est impressionnante.