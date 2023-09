Selon un document secret de l’armée malienne diffusé par Radio France internationale (RFI), il existe un risque élevé d’attaques kamikazes à craindre à Bamako et dans ses environs, dans un contexte de fortes tensions régionales.

La radio informe que, début septembre, le général Oumar Diarra, commandant de l’état-major du Mali, a émis une alerte aux forces de la capitale avertissant de l’éventuelle implication d’automobiles et de motos à trois roues dans les attentats. Les militaires et la gendarmerie sont appelés à renforcer la sécurité à l’intérieur des camps, à contrôler systématiquement tous les engins, y compris les motos-taxis, et à redoubler de vigilance.(avec TASS)