L’international béninois Junior Olaïtan quiévoluait la saison dernière aux Chamois Niortais, relégués en National à la fin de la saison 2022-2023, a changé de club. Le milieu de terrain béninois va jouer désormais à Troyes, un club de Ligue 2 française. Il s’est engagé à Troyes pour un montant de 800.000 euros hors bonus. « Le Chamois Niortais FC et l’ESTAC Troyes ont trouvé un accord pour le prêt payant avec option d’achat obligatoire de Junior Olaitan », peut-on lire sur la page Facebook de Niort ce vendredi 1er septembre 2023.

Cette information a été confirmée par les responsables de l’Espérance sportive Troyes aube Champagne (Estac) qui, dans un communiqué sur le site du club, ont indiqué que « l’ESTAC est heureuse d’annoncer la venue de Junior Olaitan en Bleu et Blanc » et que « le milieu de terrain offensif de 21 ans arrive sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d'achat ». Il faut signaler que sous les couleurs des Chamois Niortais, le milieu de terrain offensif des Guépards du Bénin a joué 50 matchs et a marqué 8 buts avec 8 passes décisives. Ce dernier a été convoqué par le sélectionneur national Gernot Rohr pour disputer la rencontre contre les Mambas du Mozambique le 9 septembre prochain à Maputo. Cette rencontre qui compte pour la 6ème et dernière journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire 2023) s’annonce décisive pour le Bénin et le Mozambique.