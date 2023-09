Le géant américain des technologies, Microsoft, est à l’origine d’une énorme fuite de données privées. En effet, selon les informations de la presse américaine, il s’agit précisément de 38 To de données confidentielles qui ont été accidentellement divulguées par des chercheurs de la compagnie. Au nombre de ces dernières, se trouvait une sauvegarde des postes de travail de deux ex-employés de la société qui contenaient des mots de passe, des clés et plus de 30 000 messages privés de l’application Teams. La fuite de données a été confirmée par l’entreprise de sécurité cloud Wiz.

Elles auraient pu tomber dans de mauvaises mains

Ces informations confidentielles ont été divulguées sur la page Github de Microsoft, accessible à tout le monde. Toujours d’après cloud Wiz, la publication desdites données sur Github signifie que plusieurs visiteurs ont eu la possibilité de les télécharger. En d’autres termes, elles auraient pu tomber ou seraient probablement tombées entre de mauvaises mains. Notons que cette importante fuite de données pourrait avoir d’impacts sur l’image de la société cofondée par le milliardaire Bill Gates. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire implique Microsoft. Il y a quelques mois, le groupe Anonymous Sudan avait indiqué que le vol des données de 30 millions de comptes client Microsoft avait eu lieu.

Les pirates avaient proposé 50 000 dollars pour vendre la « base de données complète » L’information avait, par la suite, été démentie par la firme. Dans une interview accordée au média Cybernews, un représentant avait savoir qu’il n’y avait aucun signe de compromission, assurant qu’aucune inquiétude ne devrait subsister chez ses clients. « À l’heure actuelle, notre analyse des données montre qu’il ne s’agit pas d’une réclamation légitime ni d’une agrégation de données. Nous n’avons vu aucune preuve que les données de nos clients ont été consultées ou compromises », avait-il déclaré par écrit.