Une mission du Fonds Monétaire Internationale (FMI) a séjourné à Cotonou du 06 au 12 septembre. Conduite par Constant Lonkeng, cette mission a noté les difficultés que rencontre l’économie béninoise depuis le début de ce second semestre aussi bien qu’elle apprécie les efforts du gouvernement pour juguler cette conjoncture. Du 6 au 12 septembre, le Bénin a reçu une mission du Fonds Monétaire Internationale.

« La mission a rencontré le Ministre d’Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, en charge de la Coopération M. Wadagni, le Ministre d’Etat, Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale M. Bio Tchané, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation M. Detchenou, le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Mme Tognifodé, le Directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest M. Assilamehoo, et d'autres hauts fonctionnaires. L'équipe a également rencontré des représentants de la communauté des donateurs, de l’association des banques, de la société civile, du secteur privé, et de l’association des femmes entrepreneurs », lit-on dans le communiqué.

Au cours de cette évaluation, la mission a constaté qu’après une performance robuste au premier semestre, l'économie béninoise est confrontée à des chocs liés à la fermeture de la frontière avec le Niger suite aux sanctions à caractère régional consécutivement au récent coup d'État dans ce pays et à la hausse des prix de l'essence causée par l'augmentation des prix à la pompe au Nigéria.

