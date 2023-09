Dans la commune de Dassa-Zoumè dans le département des Collines, la montée des eaux a failli coûter la vie à cinq personnes membres d'une même famille. Les concernés ont eu la vie sauve grâce à une intervention des soldats du feu ce mardi 05 août 2023. En effet, dans l'arrondissement de Dassa II, une mère et ses quatre enfants ont été surpris par les eaux à leur domicile en début de cette semaine.

Ces derniers se sont retrouvés dans l'incapacité de sortir de leur maison située non loin du fleuve Olodjo. Lequel fleuve a quitté son lit après une grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Dassa ce mardi. Alors, la famille en question a sollicité l'aide des sapeurs-pompiers de leur localité. Selon les propos d'un soldat du feu rapportés par Bip Radio, les eaux ont atteint une hauteur supérieure à un mètre. Pour se protéger, les cinq membres de la famille victime ont dû se mettre sur des chaises. Ainsi, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer.

Pour rappel, à travers un communiqué en date du lundi 29 août 2022, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Alassane Séïdou a rappelé aux populations habitant dans les zones à risques, les comportements à adopter pour éviter que les dégâts causés par la montée des eaux des fleuves et cours d'eau ne s'alourdissent. Il faut entre autres éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruine, susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ; les transports fluviaux nocturnes ; de se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire ses besoins et suivre les alertes à travers les radios. Le numéro secours 166 peut également être contacté en cas de besoin.