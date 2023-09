Les relations internationales sont souvent le théâtre de négociations secrètes et de propositions inattendues. Récemment, l'agence de renseignement de Séoul a révélé une information intrigante : la Russie aurait potentiellement proposé à la Corée du Nord de participer à des exercices navals à trois avec la Chine. Cette révélation a été faite lors d'une réunion d'information à huis clos, à laquelle a assisté un législateur sud-coréen aux côtés du directeur de l'agence de renseignement sud-coréenne.

La diffusion de cette nouvelle révélation intervient quelques jours après que l'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexander Matsegora, ait évoqué publiquement la possibilité d'inclure la Corée du Nord dans des exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine. Matsegora a toutefois précisé que cette opinion était la sienne et qu'il n'était pas au courant de préparatifs concrets en ce sens. Selon le législateur Yoo Sang-bum, lors de cette réunion, le directeur du Service national de renseignement sud-coréen, Kim Kyou-hyun, a évoqué la probabilité que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ait fait cette proposition lors de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un en juillet.

Cette rencontre a été marquée par l'invitation de Kim Jong Un à Sergueï Choïgou à un grand défilé militaire à Pyongyang, signe d'une volonté d'approfondir la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Cette coopération suscite des inquiétudes chez les responsables américains, notamment en ce qui concerne la possible fourniture d'artillerie et d'autres munitions par la Corée du Nord à la Russie, alors que Vladimir Poutine poursuit son offensive en Ukraine. La Maison-Blanche a récemment annoncé que des lettres avaient été échangées entre Kim Jong-Un et Vladimir Poutine, suggérant ainsi un rapprochement entre les deux pays.

Dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis, la Corée du Nord cherche à renforcer ses partenariats avec la Russie et la Chine pour rompre son isolement diplomatique et établir un front uni contre Washington. Les relations entre Pyongyang et Washington sont au point mort depuis 2019 en raison de désaccords persistants sur les sanctions imposées par les États-Unis à la Corée du Nord et des hésitations de cette dernière à mettre fin à son programme d'armes nucléaires et de missiles.

En outre, lors de cette réunion d'information, le directeur du service de renseignement sud-coréen a souligné que les récents essais militaires nord-coréens mettaient en évidence la dépendance de la Corée du Nord à l'égard de ses systèmes nucléaires tactiques. Cela suggère que Pyongyang pourrait chercher une victoire rapide en cas de conflit avec le Sud, car une guerre prolongée serait difficile à gérer pour ses forces militaires.