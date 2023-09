Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Mambas du Mozambique croiseront, ce samedi 09 septembre 2023 à Maputo, les crampons avec les Guépards du Bénin. La confrontation Mozambique # Bénin est d’une importance capitale pour les deux sélections nationales dans la course pour la qualification pour la plus importante compétition statutaire de la Confédération africaine de football (Caf) qui aura lieu en janvier et février 2024 en terre ivoirienne.

Interrogés par la presse sportive au sujet de l’enjeu de cette confrontation, le sélectionneur national Gernot Rohr et ses poulains sont conscients de l’enjeu de ce match. Pour le technicien franco-allemand, « tout le monde est prêt » quant à ce qu’il a vu lors des différentes séances d’entraînement. Pour ce dernier, « le mot d’ordre général, c’est de tout donner pour se qualifier mais aussi de se battre pour le pays » et d’ajouter que lui et ses joueurs vont saisir cette chance qui se présente à eux.

Pour Steve Mounié, «ce match est très important» et «tous les joueurs sont là, prêts à aller au combat» «On va se tuer pour la nation ce samedi pour se qualifier» a-t-il lâché. Rodrigue Kossi affirme que « tout le groupe est motivé », lui et ses coéquipiers sont « prêts pour le match contre le Mozambique ». Il pense donc que cela va bien se passer au Mozambique car, c’est leur dernière chance pour aller à la Can. Junior Olaïtan pour sa part a rassuré le peuple béninois quant au défi qui les attendent pour ce match. Il a par la suite invité la population béninoise à les soutenir et à rester en communion de prière avec les joueurs.