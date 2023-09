Dans le cadre du match Mozambique # Bénin le sélectionneur national Gernot Rohr a dévoilé ce jeudi 31 août 2023 lors d’une conférence de presse à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, la liste des 25 Guépards du Bénin qui vont affronter le 9 septembre prochain à Maputo les Mambas du Mozambique. Ce match Mozambique # Bénin compte pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Sur cette liste de 25 joueurs, on note le grand retour du défenseur Cédric Hountondji et du milieu de terrain Sessi d’Almeida.

Il faut signaler qu’après 5 journées disputées, le Bénin est 3ème avec 5 points derrière le Mozambique, 2ème avec 7 points, le Sénégal, 1er avec 13 points et le Rwanda ,4ème avec 2 points. ¨Pour donc se qualifier pour phase finale de la Can 2023, le Bénin a besoin impérativement à Maputo d’une victoire. Tout autre résultat annihile sa volonté d’aller à cette prestigieuse compétition statutaire de la Confédération africaine de football (Caf). Quant à la sélection nationale mozambicaine, un match nul lui suffit seulement pour être présent en Côte d’Ivoire en janvier et février 2024.

Liste complète des joueurs convoqués

Gardiens

Saturnin Allagbé (Dijon/N1), Dandjinou Marcel(JDR Stars/Afrique du Sud), Obassa Serge(AS Cotonou/Bénin)

Défenseurs

Cédric Hountondji (Angers/D2France),Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie), Rachid Moumini(Ayema/Bénin), Rabiou Sankamao (ASPAC/Bénin), David Kiki (Farul Constanta/Roumanie), Mohamed Tijani (Yverdon Sport/Suisse), Youssouf Assogba (Amiens/D2France), Ouorou Tamimou (Atta/Emirates Arabes Unis),

Milieux

Dodo Dokou (Smouha/Égypte), Mattéo Ahlinvi (Cukaricki/Serbie), Sessi d’Almeida(Pau/D2France), Rodrigue Kossi (Al-Taraji/Arabie Saoudite), Junior Olaïtan (Niort/N1), Imrane Hassane(Loto-Popo/Bénin), Prince Dossou Ricardo (Asvo/Bénin), Stéphane Sessgnon(Sans club)

Attaquants

Steve Mounié (Brest/D1France), Andréas Hountondji (Rodez/D2France), Tosin Aiyegun (Lorient FC/D1FRANCE), Jodel Dossou (Sochaux/N1), David Tchetchao (Asvo/Bénin), Marcellin Koukpo(Al Sahil(Arabie Saoudite)