La tension est actuellement à son paroxysme entre la France et le Niger. Un ultimatum avait été donné à Sylvain Itté ambassadeur de France au Niger pour quitter le sol nigérien. La France a apporté son soutien à son ambassadeur et Paris estime que le CNSP n’a aucune légitimité. L’ultimatum est arrivé à expiration il ya quelques jours et les militaires au pouvoir ont ordonné l’expulsion de l’ambassadeur Sylvain Itté. Malgré cette sommation des autorités de Niamey, la France campe sur ses positions. Le climat est très lourd entre les deux capitales et nul ne sait jusqu’où le mercure va monter.

Alors que la France refuse catégoriquement de s’afficher auprès du CNSP, la Chine quant à elle est beaucoup plus souple. Ce samedi 2 septembre, le général Salifou Mody, ministre de la Défense du CNSP a indiqué sur sa page Twitter avoir reçu en audience l’Ambassadeur de la Chine au Niger, monsieur JIANG Feng. Selon Salifou Mody, l’ambassadeur Feng a réaffirmé le soutien de son pays pour la transition au Niger. Cet entretien entre Salifou Mody et le diplomate chinois va-t-il donner encore un peu plus de poids au pouvoir du CNSP ? Va-t-il permettre d’ouvrir une brèche et favoriser un rapprochement entre la France et l’actuel pouvoir à Niamey ? Rien n’est moins sûr pour le moment.

Cependant, on peut clairement voir par là une nette différence dans l’approche diplomatique prônée par Pékin et Paris. La France exige un rétablissement de l’ordre constitutionnel et la libération de Mohamed Bazoum. Elle a plusieurs fois indiqué que les militaires au pouvoir n’ont aucune légitimité. La Chine au contraire privilégie une méthode plus douce et accepte de participer à un cadre de dialogue avec le CNSP. Alors que le spectre d’une intervention militaire de la force en attente de la CEDEAO plane sur Niamey, la situation politique est toujours braquée. Les Nigériens subissent de plein fouet les répercussions des sanctions de la CEDEAO depuis le coup d’État qui a renversé Mohamed Bazoum.