Après leur communiqué du 05 aout dernier dans lequel ils se sont opposés à toute prise de pouvoir par les armes et à l’agression militaire du Mali, le parti les Démocrates revient à la charge. Dans un meeting qui s’est tenu à Vidolé ce samedi 16 septembre, ils ont réitéré leur opposition à cette guerre en présence des militants du parti. La pluie diluvienne du samedi 16 septembre n’a pas émoussé la détermination des militants du parti Les Démocrates. Debout, munis de parapluie ou avec des chaises renversées sur la terre, ils ont suivi l’intégralité de ce meeting qui se tient en deux grandes interventions : celle du Front Patriotique contre la guerre au peuple frère du Niger et du parti Les Démocrates lue par son président Eric Houndeté.

Dans son intervention, le Président du parti Les Démocrates a rappelé l’opposition du parti à toute prise de pouvoir par les armes et a rappelé son souhait de privilégier la paix et le dialogue dans la résolution de tous les conflits. Prenant l’histoire à témoin, il a rappelé quelques conflits du passé qui ont engendré des conséquences graves pour les pays et leurs populations. « Chères militantes, chers militants, Béninoises, Béninois, citoyens de ce pays, allez dire à ceux qui font l’apologie de la guerre et qui se disent plus intelligents que nous depuis 2016 d’aller interroger l’histoire du Danhomey pour apprécier les ravages de cet entêtement à s’engager dans une guerre. En tant que nation, nous avons l’obligation morale de prioriser la paix et la stabilité, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour nos voisins. Le Niger est plus qu’un pays voisin pour nous, c’est un partenaire, c’est un allié, c’est un frère, de nombreux Béninois y étudient », déclare Eric Houndété.

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement