Les nouvelles autorités nigériennes seraient en danger. C’est du moins l’alerte qu’a lancée le Service russe des renseignements extérieurs. On retient de cette information rapportée par le média russe Sputnik que la Maison-Blanche aurait en projet de procéder à l’élimination des responsables de la Transition dirigée par le général Abdourahamane Tchiani. Cette publication qui n’aura pas donné trop de détails sur les circonstances de ce projet, fait juste savoir que « la Maison-Blanche "a décidé de recourir aux vieilles recettes qu'elle appelle les recettes éprouvées ».

Les autorités américaines ne seraient pas satisfaites de l’évolution du dossier nigérien. Les dirigeants nigériens seraient devenus « gênants » selon le média russe qui rapporte les informations du Service russe des renseignements extérieurs. Rappelons que depuis le coup d’État, les nouvelles autorités au Niger ont engagé un bras de fer avec les pays occidentaux et particulièrement avec la France.

L’administration américaine a ouvertement exprimé son opposition au coup d’État et a par la même occasion fait savoir qu’elle soutenait les actions de la CEDEAO. L’organisation sous-régionale brandit en effet les menaces d’une intervention militaire pour rétablir le président déchu dans ses fonctions. « La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan pour faire comprendre l'impératif du retour à l'ordre constitutionnel, et nous soutenons vivement le leadership et le travail de la CEDEAO dans ce domaine », avait déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Quant à la France, les autorités nigériennes ont souhaité le départ du territoire national de l’ambassadeur. Mais Paris s’est opposé à cette décision, évoquant le caractère illégitime des militaires. Le Niger a fait savoir depuis cette réponse que l’ambassadeur français à Niamey est considéré comme une personne ordinaire et ne jouit plus de l’immunité. Des instructions ont été données pour qu’il soit expulsé dès qu’il sort des locaux de l’ambassade de France.