La conversation téléphonique entre le Président russe, Vladimir Poutine, et le Président de la transition du Mali, Assimi Goïta, révèle l'intérêt croissant de la Russie pour la stabilité et le développement en Afrique de l'Ouest. Initiée par la partie malienne, cette discussion a couvert un large éventail de sujets allant du commerce à l'humanitaire, mais un point d'intérêt particulier a été la lutte contre le terrorisme. Les deux dirigeants ont exploré des mesures pratiques pour élargir leur coopération dans divers domaines, soulignant l'importance de travailler ensemble pour résoudre les défis de sécurité complexes auxquels la région est confrontée.

Condoléances et soutien international

Poutine a également pris le temps de présenter ses condoléances pour l'attaque terroriste récente qui a frappé le nord-est du Mali le 7 septembre, tuant des dizaines de civils et de militaires. De son côté, Goïta a remercié la Russie pour son soutien à la levée des sanctions internationales contre le Mali. "Un échange de vues approfondi a eu lieu sur les mesures pratiques visant à développer la coopération russo-malienne dans divers domaines, notamment dans le commerce et l’économie, dans l’humanitaire et la lutte contre le terrorisme" peut-on lire dans un communiqué officiel.

La situation au Niger

Un aspect notable de leur conversation a été l'attention portée à la situation au Niger, un autre pays d'Afrique de l'Ouest confronté à des défis similaires en matière de sécurité et faisant face à un putsch dénoncé par la France et certains pays de la sous-région. "Lors de l’examen des questions relatives à la stabilité en Afrique de l’Ouest et dans la zone sahélo-saharienne, les parties ont estimé qu’il était nécessaire de régler la situation en république du Niger de manière politique et diplomatique" affirme le communiqué final.

L'avenir de la coopération russo-malienne

Au-delà des discussions spécifiques, la conversation entre Poutine et Goïta indique une volonté partagée de continuer à collaborer à différents niveaux. Les deux nations semblent déterminées à élargir leur partenariat pour aborder les questions régionales et internationales. Les discussions futures pourraient aller au-delà des questions de sécurité pour inclure des domaines comme le commerce, l'économie et l'humanitaire, qui ont également été abordés lors de cet entretien.

En mettant l'accent sur la coopération et en cherchant des solutions diplomatiques aux conflits, les deux pays veulent jouer un rôle crucial dans l'élaboration d'une réponse régionale plus efficace aux défis persistants du terrorisme et de l'instabilité. Le temps nous dira jusqu'où cette nouvelle dynamique de coopération pourra aller. Pour rappel, le Mali et le Burkina Faso ont promis intervenir aux côtés du Niger en cas d'intervention armée de la CEDEAO.