La Corée du Nord a récemment apporté des modifications significatives à sa constitution, accentuant ainsi son statut en tant que puissance nucléaire. Sous la direction de Kim Jong Un, le pays a qualifié la montée en puissance de la coopération entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon comme étant "la pire menace réelle" à laquelle il est confronté. Cette décision, prise après deux jours de réunions parlementaires sans discussion, confirme la politique de renforcement de la force nucléaire de la nation.

Bien que cette révision constitutionnelle puisse sembler symbolique pour certains, elle renforce l'opinion de la Corée du Nord selon laquelle elle est une puissance nucléaire incontestable. Elle rejette ainsi l'idée de dénucléarisation ou d'abandon de ses armes, une demande clé formulée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. L'Assemblée populaire suprême (ASP) de Corée du Nord a adopté cette modification, et Kim Jong Un lui-même a exprimé son point de vue sur cette décision. Selon lui, il s'agit d'un "événement historique qui a fourni un puissant levier politique", renforçant ainsi les capacités de défense nationale et protégeant les intérêts du pays.

Kim Jong Un a également justifié l'accélération du programme de développement d'armes de Pyongyang en mettant en avant la coopération militaire trilatérale entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Il l'a qualifiée de "pire menace réelle, sans rhétorique menaçante ni entité imaginaire". Pour lui, cette nouvelle loi représente "l’étape cruciale la plus juste et raisonnable qui répond pleinement non seulement aux exigences urgentes de l’époque actuelle, mais aussi à la légalité et aux exigences à long terme de la construction d’un pays socialiste".

Le programme nucléaire de la Corée du Nord est depuis longtemps un sujet brûlant de préoccupation sur la scène internationale. Le pays a fait des avancées significatives dans le développement de ses capacités nucléaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la stabilité régionale et à la sécurité mondiale. Le dirigeant Kim Jong Un a régulièrement affirmé la puissance nucléaire de la nation et a même renforcé cette position en modifiant la constitution pour en faire une politique permanente.

D'un autre côté, les États-Unis et leurs alliés ont continuellement plaidé en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ils considèrent cette démarche comme essentielle pour garantir la paix dans la région et rétablir des relations internationales plus stables. Cependant il est important de préciser que les négociations en vue de la dénucléarisation ont été pendant longtemps laborieuses, avec des impasses fréquentes et des désaccords sur les étapes à suivre.