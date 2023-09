La corne de l’Afrique regorge d’incroyables ressources naturelles. Bien vrai que cette partie de l’Afrique mise beaucoup sur le secteur touristique, son secteur minier présente aussi de grands atouts. L’Éthiopie par exemple fait figure de modèle en prônant une politique économique ambitieuse qui intègre le tourisme, l’Agriculture, les biens et services et les ressources minières. Sur ce dernier volet, le pays s’est positionné en tant que deuxième exportateur mondial d’Opale. Qu’est-ce que l’Opale ? Il s’agit d’une pierre précieuse, extrêmement recherchée qui est utilisée dans le domaine du bien-être. Certaines communautés de par le monde l’utilisent sur le plan spirituel.

La silice est la principale composante minéralogique des Opales. Il se trouve donc que les terres éthiopiennes contiennent de grandes quantités d’Opales et ce filon minier constitue une source de revenus pour l’Éthiopie. En 2021, la vente de cette pierre précieuse a généré près de 2,6 millions de dollars. C’est dans la province de Wello que l’on retrouve les pierres les plus inestimables d’où la notoriété de "l’opale de Welo" qui présente des reflets uniques.

Avec ses gisements importants, l’Éthiopie caracole à la deuxième place des exportateurs mondiaux d’opales. La pierre est extraite de façon artisanale et le secteur manque d’organisation pour tirer les pleins bénéfices de l’exploitation de cette ressource minière. D’après les spécialistes du domaine, plus les pierres sont colorées plus elles sont précieuses. Pour tirer le maximum d'avantages dans l'exploitation des opales, il faut les travailler et cela nécessite une certaine expertise. Conscient de cet enjeu, les premières autorités éthiopiennes ont enclenché des mécanismes afin de professionnaliser le secteur.

Alors que les pierres précieuses éthiopiennes sont principalement vendues en Chine et en Inde, le pays veut se donner les moyens de maîtriser toute la chaîne de valeur des opales. Cette vision permettra de créer de nouvelles opportunités économiques toute chose qui va donner l’occasion à l’Éthiopie de jouir pleinement de son statut de 2e exportateur mondial d’opale.