Sous l'initiative de Bookconekt avec l'appui de ses partenaires dont Canal+ Bénin, la quatrième édition du concours '' Vacances en lecture'' a pris fin ce vendredi 15 septembre 2023. Les locaux de Blue Zone de Zongo ont servi de cadre à la cérémonie de remise de prix lauréats que sont Ifèmi Cocker, Kayliah Hountondji et Emmanuella Gnancadja.

Parmi les douze finalistes pour toutes catégories confondues, Ifèmi Cocker, Kayliah Hountondji et Emmanuella Gnancadja ont pu se faire la première place respectivement dans les catégories junior, sénior et adulte. Barnes Pemen Vidjannagni, responsable de la communication de Canal+ Bénin est la présidente du jury composé de cinq personnes qui a évalué le travail des finalistes. La prestance, la qualité du discours, le gestuel, la cohérence des gestes, l'intérêt du public et le déplacement scénique sont les critères sur lesquels le jury s'est basé pour trancher. Des bons d'achat de livres offerts par Canal+Bénin, des fournitures scolaires et des trophées sont entre autres les constituants de la récompense des lauréats.

Il importe de notifier que les 09 autres finalistes ont également été primés, ainsi que d'autres participants ayant été discalifiés avec une moyenne de 13/20. ‹‹ L'éducation est l'une des valeurs que promeut Canal+Bénin. La lecture permet de voyager sans quitter chez soi. La lecture est un guide. Notre appui à cette initiative est la preuve de notre volonté de renforcer notre engagement pour l'éducation. Notre engagement pour l'occupation saine des enfants ››, a déclaré Barnes Pemen Vidjannagni, responsable de la communication de Canal+Bénin.

Selon le président de Bookconekt Augustino Agbemavo, le concours ''Vacances en lecture'' a été mis en place sous la demande des enfants. ‹‹ Bookconekt mettait des livres à la disposition des enfants uniquement en période des cours. Mais les enfants me disaient toujours qu'ils souhaitent avoir les livres également pendant les vacances ››, a-t-il expliqué. Bookconekt est une entreprise spécialisée dans la distribution et la diffusion de livres papiers et en version numérique. Bookconekt dispose d'une librairie mobile, d'une bibliothèque mobile, d'une bibliothèque numérique et d'un club de lecture.

L'objectif principal de cette entreprise est de transmettre aux enfants le goût de la lecture. Le concours vacances en lecture a été initié dans le but d'occuper les jeunes de 10 à 20 ans par de saines distractions pendant les vacances. Pour les participants ce concours consiste à lire 12 livres en 3 mois et à faire le résumé de chaque livre. Les candidats ayant rédigé les meilleurs résumés sont primés. Pour l'édition de cette année, les candidats ont eu à lire 8 livres en 8 semaines. Les lauréats ont exprimé leur gratitude à Bookconekt et ses partenaires pour leur avoir permis de faire cette expérience constructive.