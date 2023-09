Le président béninois, Patrice Talon, a récemment fait une annonce significative. Lors de sa visite d'État en Chine, le président Talon a dévoilé une décision audacieuse et significative : la suppression du visa pour les ressortissants chinois qui souhaitent investir ou visiter le Bénin. Cette initiative annoncée lors du Salon international chinois du commerce des services (China International Fair For Trade In Service : CIFTIS) vise à renforcer les liens entre les deux nations, à favoriser une collaboration plus étroite dans divers domaines et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et culturel du Bénin.

Plus de visa pour les chinois qui veulent venir au Bénin. L'annonce a été faite lors de la visite d'État du président Talon en Chine. Une visite qui a déjà été marquée par des discussions fructueuses sur la coopération bilatérale. En supprimant l'exigence du visa pour les ressortissants chinois, le président béninois a clairement exprimé sa volonté de renforcer les liens entre le Bénin et la Chine. Cela ne concerne pas seulement les touristes chinois qui souhaitent explorer les richesses culturelles et historiques du Bénin, mais aussi les investisseurs potentiels qui cherchent à participer à la croissance économique en cours dans le pays.

Grâce à cette décision, l'axe Cotonou-Pékin sera ainsi le théâtre de nouveaux échanges et investissements. Le président Patrice Talon a expliqué que cette mesure était motivée par la nécessité de favoriser une meilleure compréhension culturelle entre les deux nations. Selon lui, les échanges commerciaux et les investissements sont souvent le résultat d'une connaissance approfondie des cultures mutuelles. En éliminant l'obligation du visa, il espère encourager davantage de Chinois à découvrir l'histoire et la culture riches du Bénin.

Le Bénin possède en effet une riche histoire, avec des influences culturelles diverses et une grande variété de sites historiques et culturels à explorer. Il convient également de noter que cette annonce intervient dans un contexte de renforcement des relations entre le Bénin et la Chine. Les deux pays ont déjà coopéré dans plusieurs domaines, notamment l'infrastructure, l'agriculture et l'éducation. Pour rappel, le 31 Août dernier, le président Talon a entamé une riche visite de travail en Chine où il a rencontré son homologue Xi Jinping.

Pendant ce séjour, le Gouvernement a signé un mémorandum d’entente avec la China Developpement Found (CadFound) en vue de l’installation d’entreprises chinoises au Bénin. "En marge de la visite d’État du Président Patrice TALON en Chine, le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, accompagné de ses pairs Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires Etrangères, Shadiya Alimatou ASSOUMAN, Ministre de l'Industrie et du Commerce, a reçu ce samedi 02 septembre 2023, une délégation d’entreprises chinoises composant le Groupe China Developement Found et désireuses d’investir au Bénin. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en place du nouveau partenariat stratégique établi par les Présidents JINPING et TALON pour le compte de la Chine et du Bénin", informe la page Facebook du gouvernement béninois.