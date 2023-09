Quelques semaines seulement après le décès d’Evgueni Prigojine fondateur du groupe de paramilitaires russe Wagner, les combattants de cette société seraient sur le point de retourner au front en Ukraine. L’information a été rapportée par la plateforme d’informations Newsweek. Le média s’est fondé notamment sur une publication qui a été faite sur la chaîne Telegram du PMC. Il s’agit en effet des images de soldats brandissant des drapeaux de Wagner et de la Russie devant un arrêt de bus dans un lieu tenu secret.

Comme messages accompagnant ces images, on peut lire : « Les soldats de l'un des pelotons du 1er détachement d'assaut, après avoir constitué leur groupe indépendant, retournent dans la zone de conflit pour protéger les intérêts de la Russie et la victoire ». « Les gars se battront dans l'une des directions difficiles », poursuit le message qui ne fait pas mention de l’Ukraine et ne donne pas de détails sur la nouvelle mission assignée à ces combattants.

Ces images interviennent peu après le décès d’Evgueni Prigojine. Nombreux ont été celles et ceux qui ont fait savoir que son décès était lié à la rébellion contre les autorités militaires russes. Mais avant cette mutinerie, Evgueni Prigojine critiquait très ouvertement la politique des autorités de la Défense russe. Il s’attaquait de façon très directe au ministre russe de la Défense.

Ce soulèvement qui avait été très mal vécu par le Kremlin a été calmé grâce à l’intervention du président de la Biélorussie. Ce dernier avait accueilli chez lui les combattants de Wagner alors qu’ils ont quitté l’Ukraine. Mais le 23 août dernier, Evgueni Prigojine et certains hauts responsables de la société sont morts suite à un accident d’avion.