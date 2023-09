Le président russe Vladimir Poutine a eu ce mercredi 6 septembre un échange téléphonique avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. Selon les informations rapportées par les médias, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets dont leur coopération dans le format OPEP+. En effet, ces pays s’étaient entendu dans le but de réduire la production de pétrole. Il s’agissait également d’une option qui devrait avoir comme impact d'assurer la stabilité du marché énergétique global.

Au cours de ces échanges qui interviennent après le sommet des Brics, Vladimir Poutine et le prince héritier ont exprimé leur satisfaction sur cette collaboration entre les deux pays. Ce fut par ailleurs l’occasion pour la partie saoudienne d’exprimer sa gratitude à l’endroit du président russe pour avoir apporté son soutien à l’adhésion de Riyad au Brics. En effet, l’Arabie Saoudite est parmi les six nouveaux membres de ce creuset. Ce pays est sur la même liste que l'Iran, l'Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, et les Émirats arabes unis.

Rappelons que la relation entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis n’est pas autant belle. L’actuel patron de la Maison-Blanche avait tenté de sauver les meubles il y a quelques mois par une visite fortement médiatisée à Riyad. Mais l’affaire relative à l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi n’aura rien arrangé. Alors que le président démocrate avait promis faire la lumière sur ce meurtre lors de sa campagne présidentielle, il a vite été critiqué pour avoir tenté ce rapprochement. « Est-ce là votre façon de faire rendre des comptes aux responsables de mon meurtre ? Le sang de la prochaine victime de MBS (surnom de Mohammed ben Salmane, NDLR) est sur vos mains », avait déploré la financée du défunt.