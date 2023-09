Depuis lundi 25 Septembre 2023, le navire d’action maritime P-44 BAM «Tornado» de la Marine espagnole est en escale au Port Autonome de Cotonou, dans le cadre des « Présences Maritimes Coordonnées » (CMP) de l’Union européenne. Dans les circonstances d'une conférence de presse couplée à une visite guidée le jeudi 28 septembre 2023, sous la coordination de la délégation de l’Union européenne au Bénin, les professionnels des médias ont reçu les essentielles informations liées à cette escale du «Tornado» à Cotonou.

Lors de la conférence de presse ce Jeudi 28 septembre 2023, le Commandant du BAM «Tornado» David Castillo Mandado et Javier Yrayzoz, Chef des opérations à bord du bateau d’action maritime (BAM) Tornado de l’Armada Espagnole, ont expliqué à la presse, les raisons de la présence de leur navire à Cotonou. Suite à l'escale du Mistral au Bénin, cette nouvelle escale de navire europeen a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la Présence Maritime Coordonnée (CMP). Lequel projet a été initié depuis 2009 par l’Union Européenne et ses Etats membres et mis en œuvre dans le Golfe du Guinée en 2021. Ce projet a pour objectif de lutter contre la piraterie maritime et autres transactions illicites en mer. Durant le séjour du BAM Tornado au Port de Cotonou, son équipage a participé à des exercices de partage d’expériences et de renforcement mutuel de capacités avec les éléments de la Marine nationale du Bénin.

Selon Javier Yrayzoz, Chef des opérations à bord du bateau d’action maritime (BAM) Tornado de l’Armada Espagnole, la présence de ce navire à Cotonou a été l'occasion propice pour faire des exercices d’abordage, de plongés, de contrôle d’incendie et de contrôle d’inondation avec l’équipe de la Marine nationale du Bénin. « La plus grande manœuvre est une patrouille conjointe de surveillance maritime avec les agents de la Marine nationale du Bénin », a-t-il affirmé. À l’occasion de cette escale, l’Ambassadeur de l’Espagne auprès du Bénin s’est déplacé à Cotonou, à la tête d’une délégation qui comprend le Consul Général et le Conseiller Économique et Commercial, afin de donner l’élan aux relations entre le Bénin et l’Espagne et célébrer la Présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne.

Le Commandant du BAM «Tornado» David Castillo Mandado a ajouté que cette escale a permis de faire des activités de coopérations militaires et des entraînements avec la Marine nationale du Bénin. Il trouve qu'une telle initiative est à saluer parce qu'elle a favorisé la naissance de bonnes relations entre les membres des différents équipages, et aussi de parfaire les expériences et pratiques quotidiennes des différents équipages en cas de situation réelle. Il s'est réjoui du fait que son navire participe pour une deuxième fois aux opérations de présences maritime coordonnées (CMP) dans le Golfe de Guinée. Le BAM Tornado constitue l’une des unités les plus modernes de la Marine espagnole. Il a été déployé depuis le 5 septembre 2023 sur la côte occidentale de l’Afrique, principalement dans les eaux du Golfe de Guinée où la piraterie et les actes de vol en mer représentent un risque important pour la communauté maritime et celle de la pêche et où de multiples commerces illicites prolifèrent et constituent des menaces sérieuses. Le déploiement du « Tornado » contribue de manière décisive au renforcement de l’initiative des présences maritimes coordonnées en tant qu’instrument efficace pour améliorer la sécurité maritime dans la zone et faire progresser la coopération entre l’UE et les États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. L’objectif de ce mécanisme dans la région est d’assurer une présence et une disponibilité maritimes permanentes, de promouvoir la coopération maritime internationale et de fournir une plus grande capacité opérationnelle.