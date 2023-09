La présidentielle de 2026 a-t-elle ouvert une nouvelle saison d’esbroufe ? A moins de trois ans de cette élection, quelques hommes aux profils atypiques agitent leurs candidatures. Et ceci de la manière la plus insolite possible. La présidentielle de 2026 annonce déjà les couleurs. A moins de trois ans, les signaux d’une élection fortement discutée sont déjà perceptibles. Depuis plusieurs mois, des mouvements de jeunes sortent de terre et suscitent la candidature d’une personnalité politique. Les envies sont allées au-delà. En dehors des suscitations, on assiste depuis quelques jours à des annonces de candidatures.

