En mai dernier, Reuben Brigety l’ambassadeur américain en poste en Afrique du Sud avait fait des déclarations qui ont fait grand bruit. En effet, le diplomate avait indiqué que les services de renseignements américains avaient réuni des éléments qui montrent que l’Afrique du Sud a livré des armes à la Russie. Selon Reuben Brigety, un cargo russe avait accosté en Afrique du Sud entre le 6 et le 8 décembre 2022 et est reparti avec des armes. "Nous en sommes convaincus, ce cargo a été chargé d’armes et de munitions avant de retourner en Russie" avait laissé entendre l’ambassadeur Brigety. Ce dernier a enfoncé le clou en signifiant que l’Afrique du Sud n’était pas neutre dans le conflit russo-ukrainien.

Face au tollé qu’avaient suscité les propos du diplomate américain, les autorités sud-africaines tout en regrettant la posture de Reuben Brigety ont annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante sur l’affaire. Cette affaire a eu de lourdes répercussions sur l’économie de l’Afrique du Sud, avec une baisse de la valeur de la monnaie nationale. Ce dimanche 3 septembre, au cours d’une allocution, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est revenu sur cette affaire de prétendues livraisons d’armes à la Russie.

Se basant sur les conclusions de l’enquête indépendante, Ramaphosa a déclaré qu’il n’y a absolument aucune preuve qui laisse croire que l’Afrique du Sud a livré des armes à Moscou. À propos du fameux cargo russe, le dirigeant de la nation arc-en-ciel dira que le navire était juste venu livrer des équipements qui avaient été commandés par le pays. "Les accusations portées contre notre pays ont eu un effet préjudiciable sur notre monnaie, notre économie et notre statut dans le monde " a notifié Cyril Ramaphosa. Pour des raisons de sécurité intérieure, le président sud-africain a déclaré qu’il a pris la décision de ne pas publier en intégralité le rapport d’enquête.