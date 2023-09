La rencontre de Cotonou intervient à un moment important pour l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) qui doit revisiter sa stratégie d’action pour 2024-2028, et partager avec les acteurs de la gouvernance mondiale la nécessité d’un rôle plus accru des villes. Dans ce cadre francophone, les villes d’une cinquantaine de pays développent une diplomatie de proximité pour renforcer le dialogue du local à l’international. Les municipalités et leurs édiles construisent également une coopération pragmatique et concrète, basée sur des initiatives et une expertise locales qui impactent le quotidien des populations.

Les villes en première ligne dans un monde en mutation

Les Maires exercent un pouvoir de proximité qui les placent au plus près des préoccupations quotidiennes des populations. De la « diplomatie de proximité » aux arènes internationales, ils jouent un rôle clé d’ouverture au dialogue et au point de vue de l’autre. Le Congrès de Cotonou sera l’occasion de faire un focus sur le rôle du dialogue sous-régional entre autorités locales. Depuis plus de 10 ans, l’AIMF soutient ces démarches qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement, à construire les sorties de crise. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l’Océan Indien et d’Asie du Sud-Est viendront porter leur témoignage et échanger, notamment, avec les Maires du Sahel qui font face à une situation de crise.

Renforcer la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets

L’AG de Cotonou, sera également un moment d’échange et surtout d’approfondissement de la coopération décentralisée entre les villes dont les connexions ont une dimension économique et sociale forte pour les habitants. Plusieurs villes africaines ont prévu de signer des conventions de coopération mettant en avant l’expertise locale pour conduire des solutions à des problèmes locaux.

Arts et cultures urbaines au service du développement des territoires

A Cotonou, les arts et les cultures urbaines ne seront pas en reste. L’art et les cultures urbaines étant marqués au Bénin par le vaudou, sa capacité à coproduire la paix et le développement fera l’objet d’échanges entre les experts et les maires. Dans un monde marqué par l’urbanisation, l’art et les cultures urbaines jouent un rôle déterminant pour renforcer le lien social et susciter l’adhésion au territoire des populations dans toute leur diversité. En s’appuyant sur l’expérience béninoise et sur les meilleures pratiques des villes de l’espace francophone, il s’agira donc pour les Maires d’imaginer des politiques publiques locales qui fassent des cultures urbaines et de leurs acteurs des partenaires engagés d’un développement durable et inclusif des territoires.

Les décisions attendues

Le Bureau de l’AIMF, qui regroupe une trentaine de maires de capitales et métropoles des 5 continents et qui est présidé par la Maire de Paris Mme Anne Hidalgo, se réunira à cette occasion. . Comme à chacune de ses rencontres, il examinera le programme de subventions accordées aux projets portés et mis en œuvre par les municipalités membres. Il proposera également à l’Assemblée Générale une nouvelle Programmation stratégique et opérationnelle 2024-2028. Une stratégie qui sera l’expression du nouveau modèle de coopération porté par l’AIMF et de la démarche particulière de l’association, consolidée par une expérience de plus de 40 ans aux côtés des villes et de leurs habitants.