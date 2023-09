Au Bénin dans le département du Borgou, la fièvre hémorragique à virus Lassa a refait surface. Dans la commune de Parakou précisément, un décès du à cette maladie a été enregistré. À l’hôpital de Boko, 06 cas positifs ont été détectés avec un décès. Les malades ont été référés dans des hôpitaux de Parakou, Natitingou et de Cotonou. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le virus de Lassa se transmet à l’homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l’urine ou les excréments de rongeurs.

La transmission interhumaine et en laboratoire se produit également, en particulier dans les hôpitaux où les mesures de prévention et de lutte anti-infectieuse laissent à désirer. Il y a quelques années, la fièvre de Lassa a sévi au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali,en Sierra Leone et au Nigéria. Le taux global de létalité est de 1%. Celui des patients atteints de formes sévères peut atteindre 15% en milieu hospitalier. Des soins de soutien précoces, axés sur la réhydratation et le traitement symptomatique, améliorent les chances de survie.