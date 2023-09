Le gouvernement a annoncé dans la décision du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023 la revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS). C'est dans ce cadre que le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ( CNSS), Appolinaire Tchintchin a indiqué ce vendredi 15 septembre 2023 , au cours d'un point de presse animé à l'annexe de la CNSS à Akpakpa à Cotonou que le paiement des droits acquis par les pensionnés et les rentiers en ce qui concerne la mesure normative sera effectif dès la fin du mois de septembre 2023.

Selon lui, "la CNSS s’engage ainsi à liquider sans délai les droits acquis pour ses pensionnés et rentiers et à les mettre en paiement à la fin de ce mois de septembre 2023" . C'est pour cela qu' il a laissé entendre que "les services techniques de la CNSS sont instruits et mobilisés à cet effet". Mais il a précisé que "les pensions du mois de septembre 2023 étant déjà en paiement, les pensionnés constateront les rappels induits par cette mesure au titre des neuf (9) mois échus, à la fin de ce mois.”

Selon les explications du Directeurs général de la CNSS en ce qui concerne la revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de sa structure , "en fonction des tranches de pension; le Gouvernement a consenti une augmentation dans une fourchette de 30% à 1% ; ce qui donne un taux moyen global de revalorisation de 5,3% pour l’ensemble des pensionnés". Dans cette même dynamique dit-il "le Gouvernement a revalorisé les rentes au taux unique de 5,3%". Il a fait savoir que "cette décision est rétroactive et prend effet pour compter du 1er janvier 2023". AppolinaireTchintchin a fait remarquer également que "les choix opérés par le Gouvernement visent à impacter davantage les petites pensions et à maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés et rentiers". Il n' a pas manqué de rassurer tous les bénéficiaires de ladite décision que les dispositions sont prises pour sa mise en œuvre diligente.

Cette annonce de revalorisation des pensions et rentes servies par la CNSS a réjoui le Secrétaire du Syndicat national des travailleurs retraités assujettis )à la CNSS ( SYNTRA-CNSS) , Apollinaire Houédjissin qui a déclaré que " l'attente a été très longue" et qu'ils attendaient cela depuis 14 ans. Pour le Secrétaire général de la Syntra-Cnss, ils sont si contents que " c'est une grosse épine qu'on a enlevé des pieds de" leur syndicat. C'est pourquoi, il a remercié d'abord le Directeur général de la CNSS et ensuite le président Patrice Talon qui selon lui ," il a plié une page sombre de l'histoire des retraités". C'est pour cela qu'il lui dit '"un grand merci" et "à toute l'équipe gouvernementale ".