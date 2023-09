La guerre en Ukraine a déclenché une série de sanctions contre la Russie censée assécher les finances du pays. Même si certaines sont efficaces, le pays tient depuis plus d'un an. Pis, il semblerait que l'Europe continue de commercer avec Moscou. La situation actuelle met la Commission européenne dans une position particulièrement délicate. Alors que l'UE s'était publiquement engagée à réduire ses importations de gaz en provenance de Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, les récentes données de Global Witness relayées par Euronews indiquent une augmentation des achats de GNL russe. Le choix entre respecter cet engagement et répondre aux réalités énergétiques et économiques pressantes est un dilemme que Bruxelles doit résoudre rapidement.

La réalité économique contre la rhétorique politique

Les récentes données montrent que non seulement les importations de GNL russe par l'UE ont légèrement augmenté par rapport à 2022, mais elles ont également connu une hausse significative de 39,5% par rapport à 2021. Ce constat souligne un écart flagrant entre les déclarations politiques et la réalité économique, d'autant plus que l'UE a dépensé 5,29 milliards d'euros cette année pour ces importations selon Global Witness.

Les principaux États membres clients : une contradiction apparente

La Chine peut être le premier client du GNL russe, mais trois membres de l'UE—l'Espagne, la Belgique et la France—occupent également une place importante dans ce marché. Ils se situent parmi les cinq principaux clients de la Russie pour le GNL, une situation qui contraste fortement avec la position de l'UE de réduire la dépendance énergétique à l'égard de la Russie. La géographie joue ici un rôle, ces pays ayant des accès maritimes qui facilitent le déchargement des méthaniers russes.

Questions éthiques et conséquences géopolitiques

Outre les implications économiques, l'augmentation des achats de GNL russe par l'UE soulève de graves questions éthiques. Global Witness met en garde contre les conséquences morales, soulignant que chaque euro dépensé pour le gaz russe contribue à financer indirectement le conflit en Ukraine. Cette réalité jette une ombre sur les tentatives de l'UE de se positionner en tant que force morale condamnant l'action militaire russe.

Alternatives énergétiques : un choix complexe

Alors que la Russie demeure un fournisseur clé pour l'UE, il existe d'autres alternatives comme le Qatar, l'Algérie, la Norvège et le Nigéria. Cependant, le maintien d'une part de marché russe aussi élevée dans les importations de GNL par l'UE montre à quel point il est difficile de changer rapidement de fournisseur. Le scénario actuel met en lumière la nécessité pour l'UE de réévaluer sérieusement sa stratégie énergétique pour concilier ses objectifs politiques et ses besoins réels.