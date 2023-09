Starlink, le système satellitaire d'Elon Musk, est au cœur d'une controverse aux USA depuis que le milliardaire a refusé de fournir des services à l'Ukraine dans une région géopolitiquement sensible. Cette décision a suscité de nombreuses réactions, y compris celle du président russe Vladimir Poutine qui a salué Musk pour son choix. Alors que Starlink est initialement conçu pour des usages civils, y compris le déploiement d'Internet dans des régions reculées, le système est également utilisé pour des communications militaires, notamment en Ukraine.

Les Sénateurs américains entrent en scène

La décision de Musk a provoqué un tollé politique aux États-Unis. Le sénateur démocrate Jack Reed, président de la commission sénatoriale des forces armées, a annoncé l'ouverture d'une « enquête agressive ». Plusieurs autres sénateurs, dont Elizabeth Warren, Tammy Duckworth et Jeanne Shaheen, se disent préoccupés par l'impact potentiel de cette décision sur la sécurité nationale des États-Unis et de ses alliés. Ils se demandent si Musk a outrepassé ses droits en prenant une telle décision qui semble alignée avec les intérêts russes plutôt qu'avec ceux d'un partenaire clé des États-Unis.

Pour sa part, Elon Musk a déclaré que son refus avait pour but de prévenir une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait mener à une guerre nucléaire. En accordant la demande ukrainienne, Musk craignait que SpaceX ne devienne « explicitement complice d'un acte de guerre majeur ».

L'Implication du Pentagone

Depuis l'incident, la relation entre SpaceX et le gouvernement américain a évolué. Le Pentagone a acheté les services de Starlink, permettant ainsi au gouvernement américain de dicter l'utilisation du système par l'Ukraine. Cette démarche semble indiquer une volonté de l'administration américaine de contrôler plus étroitement l'usage militaire de technologies civiles.

L'enquête du Sénat américain promet d'être scrutée de près, tant par les observateurs nationaux qu'internationaux. Avec des entretiens directs réguliers entre Musk et Poutine révélés par un ancien responsable du Pentagone, il est probable que l'enquête cherchera à élucider non seulement les raisons du refus de services à l'Ukraine, mais aussi la nature des conversations entre Musk et des leaders mondiaux. Le cas Elon Musk pourrait devenir un précédent dans la régulation de la manière dont les entreprises privées gèrent des technologies ayant des implications en matière de sécurité nationale.