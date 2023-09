Dans un incendie qui s’est déclaré dans la matinée du samedi 23 septembre 2023 à Sèmè Kraké, 35 personnes sont passées de vie à trépas. Ce drame est survenu dans un entrepôt d'essence frelatée. 35 personnes mortes calcinées et environ 40 autres victimes évacuées d'urgence à l'hôpital suite à un incendie survenu ce samedi 23 septembre dans la commune de Sèmè Kraké. Ce bilan lourd en perte en vies humaines a été enregistré en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers.

Après ce drame, une délégation gouvernementale composée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé puis de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a effectué un déplacement sur le lieu du drame ainsi qu'au Centre national hospitalier universitaire ( Cnhu) pour apporter compassion aux rescapés. De nombreuses dispositions ont été annoncées par le gouvernement pour la prise en charge des survivants. En plus, le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagni s'est prononcé sur les mesures que prend le gouvernement pour la professionnalisation du secteur d'essence frelatée afin de prévenir de telles situations. Le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou a exprimé ses condoléances à travers sa page facebook. L'ancien président de la République Thomas Boni Yayi s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les dégâts et manifester son soutien aux populations.

L'incendie de ce samedi est le drame le plus mortel enregistré au Bénin cette année car le nombre de décès dépasse celui de l'accident survenu le dimanche 29 janvier 2023 dans la commune de Dassa-Zoumé. Lors de ce drame qui a endeuillé le Bénin en début d'année, plus de 20 personnes se sont éteintes et leurs dépouilles étaient méconnaissables. Il y avait des rescapés brûlés au troisième degré. Ceux-ci ont immédiatement bénéficié d'une prise en charge par le gouvernement. En vue de permettre aux familles éplorées de faire dignement le deuil des leurs, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour que des tests d'Adn soient faits sur chaque dépouille. Il importe de notifier qu'un autre incendie est survenu ce 23 septembre à Sèmè-Podji, quelques heures après le premier. Ce dernier s'est produit dans un entrepôt de riz. D'énormes dégâts matériels ont été enregistrés.