La question de la présence de militaires français au Bénin fait la une des journaux. En effet, lors de l’émission Revue de Presse Africaine diffusée sur la radio française, RFI, du mardi 26 septembre 2023, le journaliste Frédéric COUTEAU a relayé une information du site Mourya Niger. Selon ce dernier, une base militaire française serait en cours de construction dans le nord du pays, près de la ville de Kand. Il souligne aussi qu’elle pourrait accueillir des troupes françaises. Le média a par ailleurs indiqué que le gouvernement du Bénin reconnaît qu’il se trouve dans ladite localité, plusieurs instructeurs français et belges qui y sont présents dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Il s'agit d'élucubrations de gens en quête de sensation »

L’information a cependant été démentie par Wilfried Houngbedji, porte-parole du gouvernement béninois. « Je tiens à préciser que s'il est constant que j'ai affirmé, en temps utile, que nous bénéficions de l'appui d'instructeurs français, Belges et Américains notamment, aucune base militaire française n'est en construction dans notre pays, et davantage pas dans le département de l'Alibori. Par ailleurs, il est de notoriété que les instructeurs Français et Belges dont il s'agit, sont repartis depuis plus de six (06) mois que leur mission s'est achevée. En clair, il s'agit d'élucubrations de gens en quête de sensation et qui sans aucune enquête, s'autorisent des affirmations sans fondement » a-t-il déclaré.

Notons que ce n’est pas la première fois que le porte-parole du gouvernement béninois dément la présence d’une base militaire française dans son pays. Sur le plateau de Radio Cotonou, le 17 septembre 2023, il avait déclaré que plusieurs instructeurs de différentes nationalités étaient au Bénin dans le cadre des exercices de renforcement des capacités des militaires béninois. « A kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres » avait-il déclaré, mettant l’accent sur le fait que le gouvernement n’a pas d’«accord de coopération militaire avec la France qui institue une base militaire française au Bénin ».