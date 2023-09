Les USA et la Chine entretiennent des relations tumultueuses depuis la mandature de Donald Trump. En effet, c’est sous l’administration Trump que les deux superpuissances mondiales se sont lancé une guerre commerciale sans merci. L’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche n’a pas forcément arrangé les choses. Sur le plan diplomatique également, Pékin et Washington se regardent en chiens de faïence notamment sur le dossier taïwanais. La Chine estime que Taïwan fait partie intégrante de son territoire et qu’elle se réserve le droit d’entreprendre des actions pour unifier les deux territoires.

Les États-Unis quant à eux sont un allié indéfectible de Taïwan. Les Américains aident notamment le pays sur le plan militaire avec la signature de nombreux accords de défense. La Chine voit d’un très mauvais œil la proximité entre les USA et Taipei. À plusieurs reprises, Pékin a rappelé à Washington qu’il n’a aucun droit de s’immiscer dans les affaires internes d’un autre pays. Les USA balayent régulièrement de la main cet argument des Chinois estimant que Taïwan est un État souverain qui peut librement choisir ses partenaires. Lockheed Martin et Northrop Grumman sont deux multinationales américaines spécialisées dans la production d’équipements militaires.

Les deux géants ont récemment conclu d’importants contrats d’armements avec Taïwan. Bien entendu, cela a provoqué l’ire de Pékin et des décisions importantes furent prises dans la foulée. En effet, ce vendredi 15 septembre, les autorités chinoises ont annoncé leur intention d’imposer des sanctions à Lockheed Martin et Northrop Grumman. C’est Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a rendu publique l’annonce. En 2020 déjà, la Chine avait prise des mesures de sanctions contre Lockheed Martin pour avoir vendu des missiles à Taiwan.

Cependant, selon divers experts, cette décision de la Chine n’aura pas un gros impact sur les entreprises américaines sanctionnées. Il ressort que depuis les évènements de Tiananmen en juin 1989, les USA et l’Union européenne ont imposé un embargo sur les ventes d’armes à la Chine. Ainsi, il semblerait que les mesures de sanctions prises contre les mastodontes américains de l’armement répondent à une stratégie d’offensive diplomatique pour attirer l’attention de Washington.

Les États-Unis ne comptent pas de sitôt mettre un terme à leur partenariat militaire avec Taïwan. En août dernier, la première puissance mondiale avait approuvé une cession d’armements à Taïwan qui s’élevait à 80 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’assistance militaire. De plus, les USA n’hésitent pas à piocher dans leurs réserves pour équiper comme il se doit leur partenaire sous le regard remonté de la Chine.