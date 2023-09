Du 24 au 30 septembre 2023, la commune de Grand- Popo au Bénin accueillera la 10ème édition de la Coupe d’Afrique de Maracaña ( Mara’Can Grand-Popo 2023). C'est dans ce cadre qu'un tirage au sort a été effectué ce dimanche 24 septembre 2023 dans cette localité du département du Mono. A l’issue de ce tirage au sort, chez les séniors, le Bénin (pays organisateur) est logé dans la poule A en compagnie du Mali, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée Bissau. Par contre la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Togo et le Sénégal évolueront dans le groupe B tandis que le groupe C est composé du Burkina-Faso, du Canada, des Usa et du Niger. Dans la catégorie des super séniors, la poule A comprend le Bénin, le Canada, le Togo, le Burkina-Faso et la France et la poule B regroupe le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Niger.

Il faut signaler que la phase finale de la 10ème édition de la Mara’Can va démarrer le mardi 26 septembre 2023 à Grand-Popo, en présence des membres de la Fédération internationale de Maracaña Associations ( FIMA) et de ceux de la Fédération ivoirienne de Maracaña et Disciplines Associés ( FIMADA). Aussi, précisons qu’avant les rencontres inaugurales à partir à 14 heures, il y aura dans la matinée de ce mardi 26 septembre 2023 la cérémonie d’ouverture est prévue suivie d'une assemblée générale.

Composition des groupes

SENIORS

POULE A

BENIN

CAMEROUN

MALI

GABON

GUINÉE BISSAU

POULE B

CÔTE D'IVOIRE

GUINÉE

TOGO

SÉNÉGAL

POULE C

BURKINA FASO

CANADA

USA

NIGER

SUPERS SENIORS

POULE A

BENIN

CANADA

TOGO

BURKINA FASO

France

POULE B

MALI

CÔTE D'IVOIRE

GUINÉE

CAMEROUN

NIGER