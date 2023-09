L'homme d'affaires et philanthrope américain Howard Buffett a récemment exprimé ses préoccupations quant à l'intérêt décroissant du public occidental pour la guerre en Ukraine. Pourtant, son propre engagement envers l'Ukraine ne montre aucun signe de faiblesse, bien au contraire. En tant que fils de l'investisseur milliardaire Warren Buffett, Howard Buffett est non seulement un homme d'affaires prospère, mais il est également un fervent défenseur de la cause ukrainienne. Depuis l'invasion russe en Ukraine, la fondation de Howard Buffett a fait don de centaines de millions de dollars pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe.

Cependant, malgré cette générosité et cet engagement constants, Buffett craint que l'attention du public occidental ne diminue au cours de l'année à venir. Parmi les raisons potentielles de cette baisse d'intérêt, Howard Buffett a évoqué la campagne présidentielle américaine. Les États-Unis se préparent en effet à une élection présidentielle en novembre 2024, au cours de laquelle plusieurs candidats républicains ont remis en question l'aide militaire et financière substantielle fournie à l'Ukraine. Cette remise en question pourrait avoir des implications sur la position future de Washington vis-à-vis de l'Ukraine.

Buffett, cependant, considère que la fatigue de l'opinion publique occidentale à l'égard de l'Ukraine serait une erreur regrettable. Selon lui, il est essentiel que les alliés de Kiev maintiennent un soutien fort et continu. "C'est un combat plus difficile, mais je pense que permettre à la guerre de s'éterniser serait une énorme erreur. Les États-Unis et l'Europe doivent intensifier leurs efforts et aider l'Ukraine à gagner cette guerre et à y mettre un terme", a-t-il déclaré.

L'Ukraine a engagé une opération militaire depuis trois mois et demi, avec le soutien de l'Occident, dans le but de reconquérir les territoires occupés par la Russie à l'est et au sud du pays. Cependant, en raison de divers facteurs, les progrès sur le terrain peinent à être visible et certains observateurs vont jusqu'à parler de l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un aveu et lancé un énième appel à l’Occident