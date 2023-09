La cérémonie de clôture du 8em colloque des sciences, cultures et technologies de l'Université d'Abomey-Calavi a eu lieu ce jeudi 28 septembre 2023 à l'amphi Idriss Deby Itno. Laquelle cérémonie a été caractérisée par le satisfecit des participants et organisateurs. Basé sur le thème ‹‹ valorisation des savoirs endogènes : gage d’un développement durable ››, le 8ème colloque des sciences, cultures et technologies de l'Université d'Abomey-Calavi officiellement lancé dans la matinée du lundi 25 septembre dernier a été clôturé ce jeudi 28 septembre.

Ce rendez-vous international s'est déroulé autour des conférences plénières, des communications en atelier parallèle dans plusieurs domaines disciplinaires, des débats scientifiques, de recherches et d'innovations. Le 8e colloque scientifique de l'UAC qui a débuté par une conférence inaugurale prononcée sur le thème ‹‹ Savoirs endogènes africains, complexité technoscientifique du 21e siècle et nouvelle éthique de développement viable ››, a connu sa fin par une cérémonie de clôture au cours de laquelle a été effectuée une revue en vidéo du résumé de chaque journée et la remise de prix aux lauréats du concours meilleur poster.

Joël Kpatchia est le premier de ce concours. Il a emporté une somme de 500.000 FCFA en plus d'une lettre de félicitation. Tout joyeux, il a confié que cet argent servira à financer ses recherches scientifiques. D'après les témoignages des participants et organisateurs, ce colloque a atteint son objectif principal qui est de raviver la mission de l'UAC d'explorer les récentes avancées dans les domaines scientifiques, de discuter des défis actuels et futurs et de renforcer les bases d'une collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs des produits et solutions scientifiques pour la construction d'un mieux-être pour tous.

Au nom de l'équipe rectorale, le vice-recteur chargé des affaires académiques, Patrick Houessou a remercié tous les enseignants et enseignants-chercheurs qui sont venus en dépit de leurs emplois du temps chargés et de la distance. ‹‹ Votre présence chers collègues a accru la ferveur de la messe scientifique qui nous a réuni. Ce 8e colloque des sciences, cultures et technologies de l'Université d'Abomey-Calavi a réussi à relever deux défis importants. Le premier est que ces assises scientifiques ont permis à la communauté des chercheurs venant de différents horizons géoculturels et disciplinaires de faire le point des avancées et produits que la recherche universitaire a pu tirer des savoirs endogènes et qui intègrent valablement à la science universelle leurs fruits ››, a-t-il affirmé.

Le second défi selon ce vice-recteur est le fait que ces activités aient permis d'établir au sein de la communauté des chercheurs, une conscience nette et désormais irréversible qu'on ne peut pas prétendre à un développement viable en dehors des savoirs des communautés pour lesquelles on pense et qu'on rêve ce développement.

La vice-présidente du comité d'organisation du 8ème colloque scientifique international de l'Université d'Abomey-Calavi, Professeur Odile Dossou Guèdègbé a remercié tous les membres de son équipe pour le travail abattu. Également, elle a exprimé sa gratitude à l'équipe rectorale, ainsi qu'aux participants du colloque. ‹‹ Du 25 au 28 septembre, l'UAC a vibré aux sons de la recherche scientifique orientée vers les savoirs endogènes. Les conférenciers ont donné le maximum et le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez cru en nous et nous avons depuis six mois mis en marche une machine avec des objectifs très clairs. On peut dire que notre mission a été accomplie ››, a-t-elle déclaré.

Le vice-recteur chargé des affaires académiques a eu une pensée spéciale à l'égard des participants en provenance des pays de l'Afrique qui durant ces dernières années, ont été le théâtre de crises politiques comme le Burkina Faso et le Mali. ‹‹ Chaque participant doit savoir que la fin de ce colloque signifie l'amorce de nouveaux sillons à tracer dans les champs des savoirs scientifiques africains vraisemblablement indiqués pour que, une fois les esprits décolonisés, nous puissions chanter une ''Aube Nouvelle'' à la gloire du dialogue juste dans les dialogues scientifiques ››, a conclu Patrick Houessou. Il n'a pas manqué de souhaiter un bon retour à tous les participants.