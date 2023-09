D’année en année, la Chine renforce son influence en Afrique. L’Empire du Milieu a enclenché de nombreux projets économiques sur le continent afin de se positionner comme un partenaire de choix pour le continent africain. L'Afrique regorge d’importantes ressources qui sont indispensables au dynamisme de l’économie mondiale. Divers pays africains adoptent des stratégies afin de redéfinir leur coopération avec la Chine. Ces nations ne veulent plus se contenter du rôle de "livreurs de ressources". Elles veulent également mettre en avant un partenariat qui va leur permettre de bénéficier d’un transfert de technologie.

La Zambie est dans cette démarche. Le président, Hakainde Hichilema effectue présentement une visite d’État en Chine avec pour objectif de signer des accords qui vont permettre de renforcer la coopération économique entre son pays et la deuxième puissance mondiale. Ce mardi 12 septembre, le président zambien était en visite dans la ville industrielle de Shenzhen. Il a pu échangé avec plusieurs grandes entreprises locales sur les possibilités de coopération et de partenariats dans des secteurs comme l’exportation de ressources minières, les télécommunications ou encore le numérique.

Hakainde Hichilema semble avoir très bien peaufiné son déplacement afin de défendre les intérêts de son pays. La Zambie est le deuxième producteur mondial de cuivre, un minerai qui est crucial dans la fabrication des voitures électriques et de batteries. Il se trouve que l’une des ambitions de la Chine est de se positionner comme leader mondial de la fabrication des véhicules électriques. Ainsi donc, la Zambie veut profiter de son statut de grand producteur de cuivre pour développer son propre marché des véhicules électriques. Pour y arriver, il faut nouer des partenariats avec les pays qui ont une longueur d’avance dans le domaine.

La Chine est dans ce cas. Il est fort probable qu’au cours de son déplacement en Chine, Hichilema va prôner le gagnant-gagnant. Son pays sera disposé à exporter du cuivre en Chine et en retour, l’Empire du Milieu va procéder à un transfert de technologie vers le pays d’Afrique Australe. Avec cette vision, la Zambie a pour objectif de réduire sa dépendance au pétrole et se positionner en tant que pionnier dans un domaine qui est encore presque inexistant en Afrique.

Des discussions sont en cours avec un fabricant chinois de voitures électriques. En plus de ce volet, les autorités zambiennes veulent se donner les moyens de booster le numérique et les télécommunications afin de faire basculer le secteur des affaires du pays dans une autre dimension. Là encore, un partenariat stratégique avec la Chine est prévu. En mai dernier, Hakainde Hichilema avait effectué une visite d’État en France et au cours de son entretien avec Emmanuel Macron, le dirigeant zambien avait déclaré que son pays est prêt à coopérer avec tous les pays qui peuvent soutenir le développement de la Zambie.