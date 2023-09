Nouvelle réaction du Niger. Dans un communiqué rendu public ce mardi 12 septembre 2023, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), tout en rappelant « les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin », dénonce l'accord de coopération militaire avec le Bénin. Selon le CNSP, «la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires , mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France, en collaboration avec pays de la CEDEAO» contre le Niger. Toujours dans ce communiqué , le CNSP réitère sa volonté d'éviter l'escalade. ( Lire le communiqué )

Communiqué : Le Niger dénonce l’accord de coopération militaire avec le Bénin

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger, rappellent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin avec lequel nous avons les mêmes populations et des intérêts communs. Ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d’un accord de coopération militaire entre nos deux pays.

Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique a décidé d’envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires, mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d’une agression voulue par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux Etats.

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d’éviter l’escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations dudit accord, décide de dénoncer l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément, à son article 23 et au préavis de six (06) mois.

Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises, conformément à la procédure en la matière.

Fait à Niamey, le 12 septembre 2023.