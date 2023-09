Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le gouvernement américain continue également d’apporter son soutien à Kiev. Selon les informations rapportées par les médias américains, le patron de la diplomatie américaine s’est rendu une fois encore en Ukraine. Il s’agit d’une visite officielle qui a débuté dans la matinée de ce mercredi 6 juillet. À en croire le Washington Post, « un nouveau financement de plus d’un milliard de dollars (930 millions d’euros) pour l’Ukraine » devrait être annoncé au cours de cette visite du chef de la diplomatie américaine.

Lutte contre la corruption

Ce montant non négligeable sera ainsi annoncé peu après la démission du ministre ukrainien de la Défense. «J'ai remis ma lettre de démission à Rouslan Stefantchouk, président du Parlement ukrainien. Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine », avait publié sur le réseau social anciennement appelé Twitter Oleksiï Reznikov. Ce départ en pleine contre-offensive face à l'armée russe intervient suite à un scandale de corruption dans lequel ce proche collaborateur de Volodymyr Zelensky est directement impliqué.

Notons que la visite du patron de la diplomatie américaine intervient également dans un contexte où les forces ukrainiennes revendiquent des avancées dans la contre-offensive. « L’armée russe (…) a abandonné tactiquement cette colonie, car rester sur une surface nue alors qu’il n’y a aucun moyen de s’enterrer complètement, (…) en général, ne semble pas conseillé », a déclaré récemment le chef de l’administration temporaire de Zaporijia, Ievhen Balytsky à certains médias.

Réaction du Kremlin

« L’armée russe s’est repliée sur les collines », a-t-il ajouté. Les États-Unis demeurent pour le moment le premier soutien de l’Ukraine. Mais pour les autorités russes, ces appuis n’apporteront rien de nouveau au « déroulement de l’opération militaire spéciale ». « Nous avons entendu à plusieurs reprises des déclarations selon lesquelles les États-Unis ont l’intention de continuer à “aider” Kiev aussi longtemps qu’il le faudra. En d’autres termes, ils continueront à soutenir l’Ukraine, qui est en réalité en guerre, et à mener cette guerre jusqu’au dernier Ukrainien, sans épargner aucune dépense. C’est ainsi que nous le voyons. Nous le savons », a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.