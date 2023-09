WhatsApp, l'application de messagerie instantanée créée en 2009, ne cesse de se réinventer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Rendue indispensable pour de nombreux groupes d'amis, collègues et professionnels cherchant à communiquer rapidement et efficacement, elle a annoncé récemment une nouvelle fonctionnalité qui promet de transformer encore davantage notre façon de discuter en ligne. Il s'agit des chaînes, une caractéristique déjà bien connue de ceux qui utilisent son concurrent russe Telegram.

Les chaînes sur WhatsApp permettent aux utilisateurs de communiquer de manière verticale avec leurs abonnés, offrant ainsi une plateforme idéale pour les marques, les entreprises et les créateurs de contenu qui souhaitent partager des informations de manière unilatérale et privée. Cette fonctionnalité, qui a été testée en Colombie et à Singapour depuis le mois de juin, suit la tendance des canaux de diffusion de Telegram et des chaînes sur Instagram. Sur cette dernière plateforme, les chaînes ont prouvé leur efficacité pour renforcer la relation entre les influenceurs et leur public. Sur WhatsApp, en revanche, elles pourraient devenir un espace privilégié pour la communication des organisations et des médias.

L'une des caractéristiques essentielles des chaînes sur WhatsApp est leur séparation par rapport aux discussions générales. Cela signifie que les abonnés ne peuvent pas voir qui un utilisateur choisit de suivre, garantissant ainsi une expérience de diffusion « la plus privée qui soit », comme l'ont souligné les équipes de l'application. Cette fonctionnalité vise à créer un espace où les utilisateurs peuvent suivre des comptes thématiques pour obtenir des informations sur divers sujets tels que la météo, le trafic routier, les recettes de cuisine, et bien plus encore.

Avec le lancement international des chaînes sur WhatsApp, plusieurs fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Tout d'abord, un annuaire amélioré conseillera automatiquement des chaînes à suivre en fonction du pays de résidence de l'utilisateur, facilitant ainsi la découverte de nouveaux canaux actifs et populaires. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de réagir aux messages des émetteurs sur les chaînes en utilisant des émojis. Le nombre total de réactions sera visible, mais les réactions individuelles resteront privées, ce qui permettra d'exprimer ses sentiments sans nécessairement les partager avec les autres abonnés.

Les administrateurs des chaînes auront également la possibilité de modifier leurs actualités pendant une période de 30 jours, après quoi WhatsApp supprimera automatiquement les messages des serveurs. Cette fonctionnalité offre une flexibilité précieuse pour les créateurs de contenu et les entreprises qui souhaitent mettre à jour leur contenu. Enfin, lorsqu'un utilisateur transférera des actualités depuis les chaînes vers des discussions ou des groupes, les messages comprendront un lien vers la chaîne d'origine, facilitant ainsi le partage d'informations pertinentes avec d'autres utilisateurs.