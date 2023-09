Des pirates informatiques ont visé l’application de la société du milliardaire américain Elon Musk, X, anciennement connu sous le nom de Twitter. En effet, selon la presse britannique, le groupe de hacker dénommé Anonymous Sudan, a mis la plateforme hors service dans plus d’une douzaine de pays. Cela, dans le but d’exhorter l’homme d’affaires américain à déployer son réseau internet, Starlink, au Soudan. À en croire plusieurs médias, l’application n’était pas disponible pendant plus de deux heures. C’est sur le réseau social Telegram que les pirates ont réagi en écrivant : "Faites passer notre message à Elon Musk : « Ouvrez Starlink au Soudan »".

Sensibiliser sur la guerre civile au Soudan

Un membre du groupe a justifié l’attaque en faisant savoir que l'attaque appelée DDoS (Distributed Denial of Service) avait pour but de sensibiliser sur la guerre civile au Soudan, qui « rend l'internet très mauvais et il tombe assez souvent en panne ». Notons que ces dysfonctionnements ont été détectés par le site de suivi des pannes, DownDetector. Il a fait état de plus de 20 000 rapports au niveau des utilisateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis. Toutefois, X n’a pas reconnu les pannes ayant été signalées. Idem pour Elon Musk, qui ne s’est pas prononcé sur la question du lancement de Starlink au Soudan.

Pour rappel, ces attaques interviennent plusieurs semaines après que Elon Musk s’est montré pessimiste concernant X. Le samedi 19 août 2023, l’homme avait reconnu que le site pourrait être un échec. Dans une publication sur le réseau social, il a écrit : « La triste vérité est qu'il n'y a pas de grands 'réseaux sociaux' en ce moment » tout en ajoutant que : « Nous pourrions échouer, comme beaucoup l'ont prédit, mais nous ferons de notre mieux pour qu'il y en ait au moins un ». Il faut dire qu’il s’agissait là d’un revirement de situation suite à l’achat très médiatisé de la plateforme, à 44 milliards de dollars, l’année dernière.