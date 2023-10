Le 44ème championnat d’Afrique des clubs champions de handball a été lancé le jeudi 28 septembre 2023 à Brazzaville au Congo. Le Bénin prend part à cette compétition chez les hommes avec Adjidja hbc. Cette équipe a effectué le vendredi 29 septembre 2023 son entrée dans le tournoi. Après avoir battu pour sa première sortie le club camerounais de la Fondation André Nziko (Fanz) par 35-34, le représentant béninois a récidivé à nouveau ce dimanche 1er octobre 2023, en venant à bout de Red Star de la Côte d’Ivoire par 31-27. Adjidja obtient ainsi une deuxième précieuse victoire dans sa poule et le place en bonne position pour une qualification pour le prochain tour

Cette 2ème victoire de Adjidja hbc n’a pas laissé indifférente le président de la Fédération béninoise de handball ( Fbhb), Sidikou Karimou. « Satisfaction ! On a besoin de savoir notre niveau par rapport au continent, aux autres clubs donc c’est une satisfaction. La satisfaction est d’autant plus belle qu’elle hausse le niveau et nous met plus la pression parce qu’on n’a plus le droit de faire moins. Tout juste à la fin du match, j’ai appelé et je leur ai dis de rester concentrer.C’est match après match » a-t-il déclaré avant d’ajouter que « le plus important c’est déjà la récupération avant le prochain match ».

Pour sa 3ème sortie dans ladite compétition, il rencontrera ce lundi 02 octobre 2023 à 14 heures Petro Sport du Congo à 14heures. Il est à remarquer que le score était de 16-14 en faveur des Béninois avant que les deux équipes ne soient renvoyées aux vestiaires. Précisons que le Bénin est absent au niveau des dames. Quant à ce 44ème Championnat d’Afrique des clubs champions de handball, Brazzaville 2023, il prend fin le samedi 07 octobre 2023.