La Belgique et la Fondation Bill & Melinda Gates ont annoncé le renouvellement de leur coopération dans le domaine de la santé en Afrique. La ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez, a représenté le gouvernement belge lors de la signature d'un nouveau protocole d'accord à Bruxelles. Ce partenariat vise à renforcer les systèmes de santé nationaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire, avec l'objectif de garantir un accès plus équitable aux soins de santé et aux produits qui protègent la santé et améliorent la qualité de vie des populations.

L'accord se concentre sur des domaines clés tels que la lutte contre le paludisme et d'autres maladies infectieuses, ainsi que sur l'accès équitable à des produits de santé de qualité. En collaboration avec des partenaires locaux, la Belgique et la Fondation Bill & Melinda Gates travailleront ensemble pour réduire le fardeau de ces maladies qui affectent les populations les plus vulnérables dans le monde. Parmi les initiatives mentionnées, il est à noter que la Belgique et la Fondation Bill & Melinda Gates poursuivront leurs efforts dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de "maladie du sommeil".

Leur objectif ambitieux est d'éradiquer complètement cette maladie en République démocratique du Congo d'ici 2030. Grâce à leur collaboration avec des partenaires locaux, des progrès significatifs ont déjà été réalisés pour réduire le nombre de nouveaux cas de la maladie du sommeil. Caroline Gennez, la ministre de la Coopération au développement, souligne l'importance fondamentale des soins de santé accessibles, abordables et de qualité en tant que droit humain. Elle met également en avant le rôle essentiel des vaccins et des médicaments pour lutter contre des maladies spécifiques, tout en insistant sur l'importance des systèmes de santé nationaux pour le développement et le progrès.

Ce renouvellement du partenariat entre la Belgique et la Fondation Bill & Melinda Gates s'étendra jusqu'en 2028. La mise en œuvre sur le terrain sera assurée par les acteurs belges du développement, à savoir l'Agence belge de développement Enabel et l'Institut de Médecine tropicale, qui jouit d'une expertise scientifique mondialement reconnue dans la lutte contre la maladie du sommeil. Bill Gates est mondialement reconnu pour sa contribution à la technologie en tant que co-fondateur de Microsoft.

Cependant, il est également un acteur majeur dans le domaine philanthropique. En 2000, avec sa femme Melinda, il a créé la Fondation Bill & Melinda Gates, qui se consacre à l'amélioration de la santé mondiale, à l'éducation et à la réduction de la pauvreté. La Fondation a investi des milliards de dollars dans des initiatives visant à éradiquer des maladies telles que la polio, à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer les systèmes de santé en Afrique et ailleurs.