L'Afrique, un continent en plein essor économique, attire de plus en plus l'attention des investisseurs internationaux. Récemment, un nouveau fonds de capital-investissement axé sur l'Afrique a vu le jour, et il a rapidement attiré des investissements substantiels de la part du milliardaire nigérian Aliko Dangote et des cofondateurs de Carlyle Group Inc. Ce fonds, baptisé Alterra Capital Partners et dirigé par une équipe ayant précédemment collaboré avec Carlyle Group, s'est fixé pour objectif d'exploiter les vastes marchés et le potentiel de croissance économique du continent africain.

L'une des figures clés derrière ce fonds, Geneviève Sangudi, associée d'Alterra Capital Partners, a annoncé que le fonds avait déjà réussi à lever la somme impressionnante de 140 millions de dollars lors de sa première clôture, et qu'il envisageait de collecter jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires dans les mois à venir. Cette réalisation témoigne de la confiance des investisseurs, dont font partie les cofondateurs de Carlyle, David Rubenstein et Bill Conway, dans les perspectives économiques futures de l'Afrique.

Il est intéressant de noter qu'Alterra Capital Partners s'engage à n'investir que sur le continent africain, mettant particulièrement l'accent sur la création de sociétés leaders du marché dans les principaux secteurs économiques des pays africains. Malgré le retrait de grands investisseurs tels que Carlyle, Blackstone Inc. et KKR Co. d'Afrique, des entreprises plus petites comme Alterra identifient toujours des opportunités de croissance et de rentabilité sur le continent. Le capital levé par Alterra sera donc essentiellement investi dans des projets en Afrique, contribuant ainsi au développement économique de la région.

L'initiative d'Alterra Capital Partners reflète une tendance plus large dans le monde de l'investissement en Afrique. Helios Investment Partners, un groupe de capital-investissement basé à Londres, a également marqué l'histoire en dépassant son objectif d'un milliard de dollars pour Helios Investors III LP. Cela a fait de ce fonds le premier de son genre à atteindre un milliard de dollars pour les investissements en Afrique.

Fondée par les Nigérians Tope Lawani et Babatunde Soyoye, Helios a joué un rôle déterminant dans la croissance du marché africain du capital-investissement. Environ 60 % du capital investi dans Helios III provenait d'investisseurs existants, notamment des fonds souverains, des fonds de pension d'entreprises et publics, des fondations et des institutions de financement du développement aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique.

Les fonds collectés par Helios ont été utilisés pour acquérir une participation dans ARM Pensions, le plus grand gestionnaire de fonds de pension indépendant du Nigeria, qui gère plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs de retraite. Cette acquisition démontre la volonté d'Helios d'investir dans des secteurs clés de l'économie africaine, contribuant ainsi à la prospérité et à la croissance du continent.