Elon Musk est une personnalité unique en son genre. L’homme le plus riche du monde est un véritable pionnier dans bien des domaines. Ses traits de caractère détonent dans sa manière de diriger ses entreprises. Le natif de Pretoria a pour ambition de mettre la technologie au service du plus grand nombre de personnes. L’un des services phares proposés par le patron de Tesla est l’internet haut débat par satellite. C’est son entreprise Starlink qui offre ce service aux quatre coins du monde.

L’internet haut débit par satellite de Starlink présente de nombreux avantages. Il permet aux populations vivant dans des zones reculées d’avoir accès au réseau internet. Le Nigeria est le premier pays africain où Starlink s’est déployé en janvier dernier. Les Nigérians ont accueilli avec enthousiasme ce service qui leur a permis d’accéder à un débit internet qui défie toute concurrence. Starlink s’est récemment associé à des compagnies comme Jumia afin de renforcer son offre de services au Nigeria et dans d’autres pays africains. L’entreprise a fait une grande annonce pour les consommateurs du pays d’Afrique de l’Ouest.

En effet, la société a annoncé une réduction du prix de son matériel au Nigeria. Le coût du kit Starlink a été réduit d’environ 21 %, passant de 378 000 nairas (495 $) à 299 000 nairas. Le groupe d’Elon Musk s’est engagé à rembourser les clients qui ont acheté le kit avant l’annonce de la réduction. Qu’est-ce qui a poussé l’entreprise américaine à revoir son offre au Nigeria ? D’après des sources concordantes, des négociations très intenses ont eu lieu entre les responsables de Starlink et la Nigerian Communications Commission (NCC).

Le Nigeria s’est résolument engagé à faire du numérique un pilier de son développement et Starlink peut l’aider à atteindre ses objectifs. Les autorités nigérianes ont pour ambition de porter la pénétration du haut débit à 90 % d’ici 2025, et à 50 % à la fin de l’année 2023. Avec cette annonce forte, Starlink va considérablement augmenter sa base de clients au Nigeria. Rappelons que selon des chiffres officiels, Le Nigeria compte 159 millions d’utilisateurs, dont 86,9 millions qui ont recours au haut débit.

Elon Musk continue de se déployer avec force en Afrique. Il ya quelques jours, Starlink a annoncé qu’elle va s’implanter en Zambie pour faire bénéficier le haut débit à toutes les couches sociales zambiennes où est ce qu’elles se trouvent. Le réseau internet par satellite est désormais présent dans 6 pays africains que sont le Nigeria, le Rwanda, le Mozambique, le Kenya, le Malawi et la Zambie. Alors que plusieurs des plus grandes multinationales du monde se ruent en Afrique pour exploiter les ressources naturelles du continent, Elon Musk quant à lui développe une autre stratégie. L’Afrique compte plus de 1 milliard d’habitants et le milliardaire américain est conscient de ce que représente ce gigantesque marché pour ses affaires.