Le journaliste camerounais Alain Foka pourrait poser ses valises à Lomé après son départ du média français RFI. L’information fait la Une des médias africains et particulièrement togolais depuis quelques heures. L’homme des médias qui s’est démarqué par sa célèbre émission Archives d’Afrique avait annoncé sa démission ce mardi 17 octobre par le canal des réseaux sociaux. Il avait également rassuré les internautes qu’il ne comptait pas tourner dos au journalisme.

« Soyez rassurés, ceci n’est qu’un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus nombreux », a-t-il indiqué dans sa publication ce mardi. Pour lui, d’un « nouveau départ pour une plus vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation ».

Mais visiblement, cette démission était une première étape avant d’aller vers une initiative qu’il a eue avec d’autres personnes. Selon les informations rapportées par les médias, Alain Foka est désormais à la tête d’une société dénommée MANSSAH dont le siège social est basé au Togo dans l’Immeuble AFRICAN GUARANTEE FUND au Carrefour GTA. Sur le site web de la société, on peut lire qu’un événement inaugural est prévu à Lomé le dimanche 22 octobre à 14h GMT. Il s’agit selon le site d’un événement qui marque « le début d'une série d'occasions régulières où nous nous retrouverons pour échanger, débattre et co-construire l'avenir de notre continent ». Toujours selon la description de MANSSAH, Alain Foka apparaît dans la liste des co-fondateurs